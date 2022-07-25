Найденные в лесу снаряды пролежали в земле несколько десятков лет (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Более 260 снарядов различного калибра со следами коррозии обнаружили жители Кетовского района Курганской области в лесу при сборе грибов. Часть боеприпасов несли угрозу взрыва, их уничтожили взрывотехники ОМОН «Скиф», сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

«В селе Новый Просвет Кетовского района взрывотехники ОМОН „Скиф“ управления Росгвардии по Курганской области обследовали и уничтожили склад снарядов. Его обнаружил местный житель в лесном массиве во время сбора грибов вблизи населенного пункта», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты группы разминирования осмотрели обнаруженные боеприпасы. Оказалось, что это головные взрыватели от артиллерийских снарядов и реактивных снарядов залпового огня различного калибра со следами глубокой коррозии. Он пролежали в земле десятки лет. «13 из них несли угрозу взрыва и были уничтожены с соблюдением всех мер предосторожности», — отмечают в Росгвардии.

В ведомстве напоминают курганцам, что при обнаружении предметов, похожих на снаряд, мину или гранату, необходимо быть предельно осторожными. К находке нельзя приближаться, о ней необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Ранее URA.RU сообщало, что в июне житель села Новый Просвет уже находил в лесу около 300 артиллерийских снарядов и мин. 66 из них представляли угрозу, поэтому их уничтожили. Снаряды, не содержащие взрывчатых веществ, передали следственно-оперативной группе.

В лесу возле Нового Просвета обнаружили более 260 снарядов Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Курганской области