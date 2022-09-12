В Кургане заканчиваются земельные участки под застройку

Сейчас в Курганской области на торги выставлено более 100 земельных участков (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские бизнесмены могут столкнуться с нехваткой земельных участков под застройку. Об этом сообщила замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова в ходе прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Потенциал территории города Кургана уже близок к серьезному ограничению, потому что около 17% территории занимают городские леса. Очень существенный процент земли находится в затопляемых зонах. Кроме того, есть земли сельскохозяйственного использования. Также есть водные объекты и пойма, где тоже земельные ресурсы ограничены. Земельные участки скоро закончатся», — сказала Иванова.

По данным областного департамента имущественных и земельных отношений, в регионе подготовлено на продажу более 100 земельных участков. Из них на 60 территориях уже идут аукционы. «Это земельные участки для коммерческого и жилищного строительства, а также для строительства торговых, административных и производственных объектов. Все участки предоставляются в аренду. Согласно договору аренды, застройщик должен возвести и ввести в эксплуатацию объект в установленные сроки. Если этого не произойдет, то договор будет расторгнут, поскольку на аукционах нет возможности продления сроков», — добавила Иванова.