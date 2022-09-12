12 сентября 2022

В Кургане заканчиваются земельные участки под застройку

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в Курганской области на торги выставлено более 100 земельных участков (архивное фото) Фото:

Курганские бизнесмены могут столкнуться с нехваткой земельных участков под застройку. Об этом сообщила замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова в ходе прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте».

«Потенциал территории города Кургана уже близок к серьезному ограничению, потому что около 17% территории занимают городские леса. Очень существенный процент земли находится в затопляемых зонах. Кроме того, есть земли сельскохозяйственного использования. Также есть водные объекты и пойма, где тоже земельные ресурсы ограничены. Земельные участки скоро закончатся», — сказала Иванова.

По данным областного департамента имущественных и земельных отношений, в регионе подготовлено на продажу более 100 земельных участков. Из них на 60 территориях уже идут аукционы. «Это земельные участки для коммерческого и жилищного строительства, а также для строительства торговых, административных и производственных объектов. Все участки предоставляются в аренду. Согласно договору аренды, застройщик должен возвести и ввести в эксплуатацию объект в установленные сроки. Если этого не произойдет, то договор будет расторгнут, поскольку на аукционах нет возможности продления сроков», — добавила Иванова.

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Курганские бизнесмены могут столкнуться с нехваткой земельных участков под застройку. Об этом сообщила замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Курганской области Елена Иванова в ходе прямого эфира в группе правительства региона в соцсети «ВКонтакте». «Потенциал территории города Кургана уже близок к серьезному ограничению, потому что около 17% территории занимают городские леса. Очень существенный процент земли находится в затопляемых зонах. Кроме того, есть земли сельскохозяйственного использования. Также есть водные объекты и пойма, где тоже земельные ресурсы ограничены. Земельные участки скоро закончатся», — сказала Иванова. По данным областного департамента имущественных и земельных отношений, в регионе подготовлено на продажу более 100 земельных участков. Из них на 60 территориях уже идут аукционы. «Это земельные участки для коммерческого и жилищного строительства, а также для строительства торговых, административных и производственных объектов. Все участки предоставляются в аренду. Согласно договору аренды, застройщик должен возвести и ввести в эксплуатацию объект в установленные сроки. Если этого не произойдет, то договор будет расторгнут, поскольку на аукционах нет возможности продления сроков», — добавила Иванова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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