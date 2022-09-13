Украина готовит в Изюме провокацию наподобие Бучи

Член Общественной палаты Малькевич: ВСУ в Изюме хотят устроить провокацию, как в Буче

13 сентября 2022 в 12:44 Размер текста - 17 +

Киевский режим распространяет ложную информацию об убийствах мирных жителей в Изюме Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские паблики в соцсетях публикуют ложь о том, что в Изюме, откуда в сторону ДНР перегруппировались ВС РФ, якобы нашли тысячи трупов мирных жителей. Это может быть началом новой провокации Киева по типу Бучи. Такое заявление сделал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, добавив, что все действия киевского режима обречены на провал. «На наших глазах раскручивается Буча 2.0. В проукраинских пабликах начали появляться сообщения, что якобы в Изюме убиты тысячи людей. Пока это единичные сообщения со ссылкой на некого „советника“ Максима Стрельникова, но поверьте мне, скоро таких постов будет все больше», — сказал он в беседе с ТАСС. Он также отметил, что такие же методы применялись и в Буче: украинские и иностранные СМИ публиковали кадры, якобы доказывающие, что массовые убийства там — это дело рук российских военных. Минобороны РФ в ответ на это сообщило, что ВС РФ ушли с этой территории в конце марта, а фотографии начали публиковаться в начале апреля, когда туда приехали сотрудники СБУ. Аналогичную информацию о провокациях киевского режима сообщил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев. Речь идет о населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук. «Наемники ездят и расстреливают людей, и все это снимают на камеру. Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — приводит слова Ганчева деловое издание «Взгляд». Ранее Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. Россия проводит специальную операцию на Украине из-за усилившихся обстрелов мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Зимой этого года ситуация ухудшилась настолько, что в народных республиках было введено военное положение и проведена эвакуация населения. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, под контролем российских войск находятся значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские паблики в соцсетях публикуют ложь о том, что в Изюме, откуда в сторону ДНР перегруппировались ВС РФ, якобы нашли тысячи трупов мирных жителей. Это может быть началом новой провокации Киева по типу Бучи. Такое заявление сделал первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, добавив, что все действия киевского режима обречены на провал. «На наших глазах раскручивается Буча 2.0. В проукраинских пабликах начали появляться сообщения, что якобы в Изюме убиты тысячи людей. Пока это единичные сообщения со ссылкой на некого „советника“ Максима Стрельникова, но поверьте мне, скоро таких постов будет все больше», — сказал он в беседе с ТАСС. Он также отметил, что такие же методы применялись и в Буче: украинские и иностранные СМИ публиковали кадры, якобы доказывающие, что массовые убийства там — это дело рук российских военных. Минобороны РФ в ответ на это сообщило, что ВС РФ ушли с этой территории в конце марта, а фотографии начали публиковаться в начале апреля, когда туда приехали сотрудники СБУ. Аналогичную информацию о провокациях киевского режима сообщил глава администрации освобожденных территорий Харьковской области Виталий Ганчев. Речь идет о населенных пунктах Купянск и Великий Бурлук. «Наемники ездят и расстреливают людей, и все это снимают на камеру. Я так понимаю, что надо зачистить эти города. И представить, что пока были российские войска, вот так они издевались, трупы валяются на улице», — приводит слова Ганчева деловое издание «Взгляд». Ранее Минобороны РФ заявило о перегруппировке войск в районе Балаклеи и Изюма Харьковской области и их переброске в ДНР. Россия проводит специальную операцию на Украине из-за усилившихся обстрелов мирных граждан Донбасса со стороны ВСУ и нацбатов. Зимой этого года ситуация ухудшилась настолько, что в народных республиках было введено военное положение и проведена эвакуация населения. Первый этап спецоперации был завершен 25 марта. В ходе него был значительно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины, под контролем российских войск находятся значительные территории Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой народных республик.