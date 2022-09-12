12 сентября 2022
11 сентября 2022

Житель ЯНАО стал миллионером, выиграв в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Ноябрянин выиграл более трех миллионов рублей Фото:

Житель Ноябрьска выиграл в лотерею более трех миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото».

«12 сентября 2022 года в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 3 854 646 рублей. Счастливым оказался билет 52962-го тиража, купленный жителем Ноябрьска в мобильном приложении «Столото». Благодаря дополнительно отмеченным числам выигрыш участника увеличился и составил 3 884 646 рублей», — говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что за 2021 год ямальцы приобрели более миллиона лотерейных билетов. «За прошлый год 6 жителей стали лотерейными миллионерами, еще 7 человек выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей», — добавили в «Столото».

Ранее URA.RU сообщало, что слесарь из ЯНАО два раза выиграл в лотерею. Он получил более 14 миллионов рублей.

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Житель Ноябрьска выиграл в лотерею более трех миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в «Столото». «12 сентября 2022 года в государственной лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран приз — 3 854 646 рублей. Счастливым оказался билет 52962-го тиража, купленный жителем Ноябрьска в мобильном приложении «Столото». Благодаря дополнительно отмеченным числам выигрыш участника увеличился и составил 3 884 646 рублей», — говорится в сообщении. Также в компании отметили, что за 2021 год ямальцы приобрели более миллиона лотерейных билетов. «За прошлый год 6 жителей стали лотерейными миллионерами, еще 7 человек выиграли призы от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей», — добавили в «Столото». Ранее URA.RU сообщало, что слесарь из ЯНАО два раза выиграл в лотерею. Он получил более 14 миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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