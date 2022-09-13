Bloomberg: ближайшие три месяца станут решающими для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что впереди — «зима недовольства» Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ситуация на Украине может решиться в ближайшие три месяца — с наступлением в Европе холодов и приходом зимы. Статья об этом вышла в издании Bloomberg.

«Экономика Украины серьезно проигрывает. Зеленский и его команда прекрасно осознают, что ближайшие три месяца принесут Украине как экономические, так и дипломатические опасности. Следующие 90 дней российско-украинского конфликта станут решающими», — отмечается в материале.

Отмечается также, что на Украине в данный момент царит «бедственное финансовое и денежное положение», все это ведет государство к повышению уровня инфляции, если не к гиперинфляции. Будущая зима, которая рискует оставить европейцев без российского газа из-за санкций Евросоюза и Штатов, может расколоть ЕС по украинскому вопросу.

Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что впереди — «зима недовольства». Проблемы будут не только на Украине, но во всей Европе.

Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с зимы этого года. Несмотря на то, что главная цель российских войск — спасение мирных жителей Донбасса от участившихся обстрелов со стороны ВСУ и нацбатов, Европа и США не согласились с этим решением и ввели против РФ жесткие экономические санкции, которые включали, в частности, частичное или полное эмбарго на российский газ. Вскоре странами ЕС была выдвинута идея об ограничении цен на газ из РФ, дополняет Life . В ответ на это президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия не будет поставлять энергоресурсы тем государствам, которые согласятся на это. В итоге министры энергетики ЕС не договорились об установлении «потолка цен» на газ, пишет MK.RU.