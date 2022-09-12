Ягельник защищает почву от таяния мерзлоты и восстанавливается очень и очень медленно Фото: Иван Седов © URA.RU

Полицейские совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры пресекли незаконный сбор ягеля в Надымском районе ЯНАО. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» депутат городской думы Надыма Игорь Заборовский, нарушители были пойманы с поличным.

«Сотрудники нашего ОМВД настоящие профессионалы своего дела! Отработали по полной и нашли тех, кто причастен. Работы им предстоит еще много», — говорится в сообщении депутата.

По информации Заборовского, злоумышленники пытались вывезти 1020 ящиков полярного мха, столько же было приготовлено под загрузку. В комментарии сотруднику URA.RU депутат пояснил, что против нарушителей возбуждено дело об административном правонарушении по статье 8.25. КОАП — «Нарушение правил использования лесных ресурсов».

Ранее URA.RU рассказывало, что сбор и вывоз ягеля в промышленных масштабах был замечен местными жителями. По мнению специалистов, ягельник защищает почву от таяния мерзлоты и восстанавливается очень и очень медленно