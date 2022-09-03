Жители ЯНАО возмущены массовым вывозом ягеля

Жители Надыма возмущены массовым вывозом ягеля

Ягель является пищей для оленей. (Архивное фото). Фото: Иван Седов © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) возмущены вывозом ягеля в промышленных масштабах. Пост в группе «ВКонтакте» «Добрый и злой надымчанин» около 10 тысяч просмотров и сотню комментариев.

«Кто-то вывозит ягель в промышленных масштабах в районе реки Черча, Старый Надым. Подскажите это законно?», — пишет анонимный автор.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО и в администрацию Надыма. Однако к моменту публикации материала ответ не поступил.

Жители почти единогласно требуют преследования и наказания. Так, Никита Никитенко пишет: «Те, кто это сделал — преступники! И они должны получить по максимуму, с выплатой ущерба. Ягельник защищает почву от таяния мерзлоты и восстанавливается очень и очень медленно».

Ранее URA.RU рассказывало, что в федеральной сети Л’Этуаль начнут продавать натуральную косметику из ягеля и морошки. Продукцию выпускают в Нижневартовске под брендом «Тайганика».