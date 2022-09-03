03 сентября 2022
02 сентября 2022

Жители ЯНАО возмущены массовым вывозом ягеля

Жители Надыма возмущены массовым вывозом ягеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Быт Ямальских оленеводов. , олени, ягель
Ягель является пищей для оленей. (Архивное фото). Фото:

Жители Надыма (ЯНАО) возмущены вывозом ягеля в промышленных масштабах. Пост в группе «ВКонтакте» «Добрый и злой надымчанин» около 10 тысяч просмотров и сотню комментариев.

«Кто-то вывозит ягель в промышленных масштабах в районе реки Черча, Старый Надым. Подскажите это законно?», — пишет анонимный автор.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО и в администрацию Надыма. Однако к моменту публикации материала ответ не поступил.

Жители почти единогласно требуют преследования и наказания. Так, Никита Никитенко пишет: «Те, кто это сделал — преступники! И они должны получить по максимуму, с выплатой ущерба. Ягельник защищает почву от таяния мерзлоты и восстанавливается очень и очень медленно».

Ранее URA.RU рассказывало, что в федеральной сети Л’Этуаль начнут продавать натуральную косметику из ягеля и морошки. Продукцию выпускают в Нижневартовске под брендом «Тайганика».

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Жители Надыма (ЯНАО) возмущены вывозом ягеля в промышленных масштабах. Пост в группе «ВКонтакте» «Добрый и злой надымчанин» около 10 тысяч просмотров и сотню комментариев. «Кто-то вывозит ягель в промышленных масштабах в районе реки Черча, Старый Надым. Подскажите это законно?», — пишет анонимный автор. Корреспондент URA.RU отправил запрос в департамент природных ресурсов и экологии ЯНАО и в администрацию Надыма. Однако к моменту публикации материала ответ не поступил. Жители почти единогласно требуют преследования и наказания. Так, Никита Никитенко пишет: «Те, кто это сделал — преступники! И они должны получить по максимуму, с выплатой ущерба. Ягельник защищает почву от таяния мерзлоты и восстанавливается очень и очень медленно». Ранее URA.RU рассказывало, что в федеральной сети Л’Этуаль начнут продавать натуральную косметику из ягеля и морошки. Продукцию выпускают в Нижневартовске под брендом «Тайганика».
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