В Кургане ОПГ заставляла подростков заниматься проституцией

Преступники создали фирмы по оказанию интимных услуг и заманивали туда несовершеннолетних Фото: depositphotos.com

В Кургане 13 членов преступной группы обвиняются в организации фирм для занятия проституцией, куда вовлекали несовершеннолетних девушек. Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Курганской области.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 13 членов преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией с участием несовершеннолетних на территории Кургана и Курганской области. Организатор преступной группы и 12 его соучастников обвиняются по ч.3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п.„б,в“ ч.2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, с применением насилия)», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, обвиняемые с 2014 по 2021 годы создали организацию из нескольких фирм по оказанию платных интимных услуг. Установлено более 20 эпизодов преступной деятельности. Большая часть из потерпевших по уголовному делу были несовершеннолетними. Преступники обещали девушкам деньги и благополучие. Преступная сеть выявлена следственно-оперативной группой, в состав которой вошли следователи СКР и сотрудники ОБОП УУР УМВД России по Курганской области. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.