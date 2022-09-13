Доктор наук Токарев назвал продукты с опасным количеством сахара

Врач Токарев: содержание сахара превышено в киселях, соках и сладких молочных продуктах

14 сентября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

В день человек употребляет до 20 ложек сахара, считает Сергей Токарев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Каждый день человек потребляет около 20 ложек сахара при норме в 12, так как не учитывает, что в большом количестве он содержится в напитках и десертах: киселях, соках, быстрорастворимом какао, сладких молочных изделиях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Рекомендованное ВОЗ потребление глюкозы в сутки составляет 50-60 граммов, то есть 12 чайных ложек сахара. Этот показатель рассчитан на основе научных исследований. По различным данным, в среднем обычный взрослый человек потребляет от 80 до 100 граммов в сутки, то есть до 20 ложек, что существенно превышает и нормы, и энергетические потребности. Много сахара содержится в фабричных киселях, фруктовых напитках, быстрорастворимом какао, сладких молокосодержащих продуктах, в варенье, мороженом, конфетах и шоколаде, кроме горького. И его также необходимо учитывать, что мало кто делает на практике», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что сахар значительно снижает пользу продуктов. «Этот добавленный сахар существенно снижает пользу от соков, йогуртов и даже морсов, компотов. Даже кофе лучше пить черным, несладким и без молока. Поэтому при планировании дневного рациона здорового питания следует учитывать и напитки. И уж тем более не запивать сладкие десерты сладким же кофе или чаем. Про газировку вообще молчу — ее можно выпить больше, чем горячих напитков, а значит, нанести куда больший вред организму», — подчеркнул Токарев. По словам собеседника агентства, повышенное содержание сахара в крови опасно развитием сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. «По данным эпидемиологических исследований, гипергликемия, то есть повышенное содержание глюкозы в крови, обнаруживается у 10-20% обследованных. Она является независимым и существенным предшественником сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических неинфекционных заболеваний — от метаболического синдрома до атеросклероза и диабета», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Каждый день человек потребляет около 20 ложек сахара при норме в 12, так как не учитывает, что в большом количестве он содержится в напитках и десертах: киселях, соках, быстрорастворимом какао, сладких молочных изделиях. Об этом в беседе с URA.RU рассказал главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике в УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Рекомендованное ВОЗ потребление глюкозы в сутки составляет 50-60 граммов, то есть 12 чайных ложек сахара. Этот показатель рассчитан на основе научных исследований. По различным данным, в среднем обычный взрослый человек потребляет от 80 до 100 граммов в сутки, то есть до 20 ложек, что существенно превышает и нормы, и энергетические потребности. Много сахара содержится в фабричных киселях, фруктовых напитках, быстрорастворимом какао, сладких молокосодержащих продуктах, в варенье, мороженом, конфетах и шоколаде, кроме горького. И его также необходимо учитывать, что мало кто делает на практике», — объяснил Сергей Токарев. Доктор наук добавил, что сахар значительно снижает пользу продуктов. «Этот добавленный сахар существенно снижает пользу от соков, йогуртов и даже морсов, компотов. Даже кофе лучше пить черным, несладким и без молока. Поэтому при планировании дневного рациона здорового питания следует учитывать и напитки. И уж тем более не запивать сладкие десерты сладким же кофе или чаем. Про газировку вообще молчу — ее можно выпить больше, чем горячих напитков, а значит, нанести куда больший вред организму», — подчеркнул Токарев. По словам собеседника агентства, повышенное содержание сахара в крови опасно развитием сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний. «По данным эпидемиологических исследований, гипергликемия, то есть повышенное содержание глюкозы в крови, обнаруживается у 10-20% обследованных. Она является независимым и существенным предшественником сердечно-сосудистых, эндокринных и других хронических неинфекционных заболеваний — от метаболического синдрома до атеросклероза и диабета», — отметил он.