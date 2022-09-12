12 сентября 2022

Силовики поймали педофила, 38 лет назад изнасиловавшего ребенка в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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ДНК насильника совпало с образцами мужчины, который ранее отбывал наказание в Калмыкии Фото:

В Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Преступник оказался жителем Калмыкии.

«Арестован житель Элисты (Калмыкия), обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, совершенном 38 лет назад в Тюмени. 18 октября 1984 года мужчина увидел девочку на улице, затащил ее в подвал дома и совершил действия сексуального характера. После он уехал из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Педофила не могли поймать 38 лет, однако работа по раскрытию преступления все равно велась. ДНК насильника совпало с образцами мужчины, который ранее отбывал наказание в Калмыкии. 62-летнего подозреваемого задержали в Элисте.

Сейчас мужчина под стражей. Он признался в содеянном. Его жертва, уже повзрослевшая, опознала своего насильника.

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В Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Преступник оказался жителем Калмыкии. «Арестован житель Элисты (Калмыкия), обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, совершенном 38 лет назад в Тюмени. 18 октября 1984 года мужчина увидел девочку на улице, затащил ее в подвал дома и совершил действия сексуального характера. После он уехал из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Педофила не могли поймать 38 лет, однако работа по раскрытию преступления все равно велась. ДНК насильника совпало с образцами мужчины, который ранее отбывал наказание в Калмыкии. 62-летнего подозреваемого задержали в Элисте. Сейчас мужчина под стражей. Он признался в содеянном. Его жертва, уже повзрослевшая, опознала своего насильника.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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