Силовики поймали педофила, 38 лет назад изнасиловавшего ребенка в Тюмени

В Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Преступник оказался жителем Калмыкии.
«Арестован житель Элисты (Калмыкия), обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, совершенном 38 лет назад в Тюмени. 18 октября 1984 года мужчина увидел девочку на улице, затащил ее в подвал дома и совершил действия сексуального характера. После он уехал из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.
Педофила не могли поймать 38 лет, однако работа по раскрытию преступления все равно велась. ДНК насильника совпало с образцами мужчины, который ранее отбывал наказание в Калмыкии. 62-летнего подозреваемого задержали в Элисте.
Сейчас мужчина под стражей. Он признался в содеянном. Его жертва, уже повзрослевшая, опознала своего насильника.
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В Тюмени раскрыли изнасилование ребенка, совершенное 38 лет назад. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Преступник оказался жителем Калмыкии. «Арестован житель Элисты (Калмыкия), обвиняемый в преступлении против половой неприкосновенности малолетней, совершенном 38 лет назад в Тюмени. 18 октября 1984 года мужчина увидел девочку на улице, затащил ее в подвал дома и совершил действия сексуального характера. После он уехал из Тюмени», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. Педофила не могли поймать 38 лет, однако работа по раскрытию преступления все равно велась. ДНК насильника совпало с образцами мужчины, который ранее отбывал наказание в Калмыкии. 62-летнего подозреваемого задержали в Элисте. Сейчас мужчина под стражей. Он признался в содеянном. Его жертва, уже повзрослевшая, опознала своего насильника.