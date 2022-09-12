Свердловчанин убил друга стулом из-за грязного унитаза

13 сентября 2022 в 16:59 Размер текста - 17 +

Драка началась после замечания гостя о грязном унитазе Фото: Илья Московец © URA.RU Житель Кировграда, пришедший в гости к другу, разозлился из-за грязного унитаза и убил хозяина дома кусками деревянного стула. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В ходе конфликта гость нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула в область головы, туловища и конечностей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона. Избитого мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти его жизнь. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что инцидент произошел, когда мужчина пришел в гости к другу и, решив сходить в туалет, увидел грязный унитаз. «Состояние клозета после предыдущего посетителя было столь удручающим, что разгневанный мужчина решил высказать свое недовольство хозяину жилища», — сообщил полковник Горелых. Хозяин принял критику в штыки, и завязалась драка, в которой гость убил свердловчанина. Следователи осмотрели место убийства и опросили свидетелей. Если вина мужчины подтвердится, ему грозит до 15 лет колонии. Ранее житель Нижней Туры также убил друга по незначительному поводу. По версии следствия, свердловчанин напал из-за продажи щенков в обмен на алкогольные напитки.

Житель Кировграда, пришедший в гости к другу, разозлился из-за грязного унитаза и убил хозяина дома кусками деревянного стула. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области. «В ходе конфликта гость нанес потерпевшему не менее 10 ударов руками, ногами и фрагментами деревянного стула в область головы, туловища и конечностей», — сообщили в пресс-службе СУ СКР региона. Избитого мужчину доставили в больницу, но не смогли спасти его жизнь. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что инцидент произошел, когда мужчина пришел в гости к другу и, решив сходить в туалет, увидел грязный унитаз. «Состояние клозета после предыдущего посетителя было столь удручающим, что разгневанный мужчина решил высказать свое недовольство хозяину жилища», — сообщил полковник Горелых. Хозяин принял критику в штыки, и завязалась драка, в которой гость убил свердловчанина. Следователи осмотрели место убийства и опросили свидетелей. Если вина мужчины подтвердится, ему грозит до 15 лет колонии. Ранее житель Нижней Туры также убил друга по незначительному поводу. По версии следствия, свердловчанин напал из-за продажи щенков в обмен на алкогольные напитки.