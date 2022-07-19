Свердловчанина, убившего друга из-за щенков, начнут судить

Житель Нижней Туры (Свердловская область) до смерти избил друга после спора об обмене щенков на алкоголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«Обвиняемый и потерпевший, знакомые более 10 лет, в компании общих друзей распивали спиртные напитки. Между ними произошла словесная ссора из-за продажи щенков, принадлежащих потерпевшему, в том числе в обмен на алкогольные напитки», — говорится в сообщении ведомства.
Там отметили, что свердловчанин несколько раз ударил друга по голове, а затем, когда потерпевший упал, продолжал избивать ногами. После этого свердловчанин сбежал, оставив друга лежать с черепно-мозговой травмой. Через шесть дней потерпевший умер в больнице.
Судьбу мужчины решит Нижнетуринский горсуд. Нападавшему грозит до 15 лет колонии.
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