Челябинская больница судится с фирмой олигархов

14 сентября 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Пока суд оставил иск без движения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Городская больница Верхнего Уфалея Челябинской области пытается взыскать почти 2,5 млн рублей с компании «Строймеханизация», контролируемой олигархами Сергеем и Евгением Вайнштейнами. Это следует из базы судебных дел. «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения „Городская больница Верхний Уфалей“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Строймеханизация“ (Челябинск) о взыскании 2 млн 452 тысячи 536 рублей. Исковое заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Предложить истцу в срок до 12 октября 2022 года устранить обстоятельства, послужившие основанием к оставлению иска без движения», — говорится в судебном определении (есть в распоряжении URA.RU). Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. Основным владельцем компании, согласно СБИС, является Валерия Вайнштейн. В компанию и больницу отправлены запросы о причине судебного спора, ответ на которые к моменту публикации не поступил.

Городская больница Верхнего Уфалея Челябинской области пытается взыскать почти 2,5 млн рублей с компании «Строймеханизация», контролируемой олигархами Сергеем и Евгением Вайнштейнами. Это следует из базы судебных дел. «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения „Городская больница Верхний Уфалей“ обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Строймеханизация“ (Челябинск) о взыскании 2 млн 452 тысячи 536 рублей. Исковое заявление подано с нарушением требований, предусмотренных ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Предложить истцу в срок до 12 октября 2022 года устранить обстоятельства, послужившие основанием к оставлению иска без движения», — говорится в судебном определении (есть в распоряжении URA.RU). Фирма «Строймеханизация», контролируемая Вайнштейнами, выполняет ряд контрактов на ремонт учреждений здравоохранения и строительство социальных объектов. Также она выиграла конкурс на строительство микрорайона на берегу озера Большой Кременкуль в Челябинске. Основным владельцем компании, согласно СБИС, является Валерия Вайнштейн. В компанию и больницу отправлены запросы о причине судебного спора, ответ на которые к моменту публикации не поступил.