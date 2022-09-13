В Грузии готовы открыть второй фронт с Россией

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В Грузии рассматривают возможность открытия второго фронта против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ», — заявил Кобахидзе. Он добавил, что украинские власти не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и втянуть ее в конфликт на Украине, передает «Спутник Грузия».

Ранее телеканал RT сообщал, что пограничники в Грузии не пускают россиян в страну. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.

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В Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе. «Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ», — заявил Кобахидзе. Он добавил, что украинские власти не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и втянуть ее в конфликт на Украине, передает «Спутник Грузия». Ранее телеканал RT сообщал, что пограничники в Грузии не пускают россиян в страну. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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