В Грузии готовы открыть второй фронт с Россией

В Грузии рассматривают возможность открытия второго фронта против России
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Грузии готовы провести опрос среди населения по поводу открытия второго фронта с Россией. Об этом на брифинге сообщил председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
«Мы можем провести опрос, плебисцит и спросить народ, хотят ли они, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Мы можем следовать тому, что скажет народ», — заявил Кобахидзе. Он добавил, что украинские власти не могут скрыть желание открыть в Грузии второй фронт и втянуть ее в конфликт на Украине, передает «Спутник Грузия».
Ранее телеканал RT сообщал, что пограничники в Грузии не пускают россиян в страну. Россия 24 февраля начала специальную военную операцию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины.
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