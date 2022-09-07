Путин предложил включить «Северный поток — 2» завтра

Путин предложил включить "Северный поток - 2" завтра
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Владимир Путин на собрании законодателей. Санкт-Петербург, путин владимир
Россия готова запустить газопровод в Европу в ближайшие сроки, заявил Путин Фото:

Россия готова запустить газопровод «Северный поток — 2» уже завтра. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы включим „Северный поток — 2“, если захотите. Мы готовы сделать это хоть завтра. Но не мы же ввели санкции на него. Американцы просто сами хотят продавать, втридорога», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Россия готова запустить газопровод «Северный поток — 2» уже завтра. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Мы включим „Северный поток — 2“, если захотите. Мы готовы сделать это хоть завтра. Но не мы же ввели санкции на него. Американцы просто сами хотят продавать, втридорога», — сказал Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ). Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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