Челябинец с букетом украл парик блондинки. Фото, видео

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Центральный городской рынок. Курган, маска, маскарад, парик, маскарадный костюм
Светловолосый парик мужчина снял с манекена (фото из архива) Фото:

В Карталах Челябинской области мужчина с букетом цветов снял с манекена парик со светлыми волосами, свернул и вынес. Фото и видео инцидента поделились владельцы магазина в соцсетях.

«Сегодня, 13.09, в 14:42 в ТЦ „ВИЗАВИ“ был украден женский парик. Просьба, кто узнал молодого человека, сообщить. Молодой человек, мы вам даем два дня, чтобы вы пришли и оплатили стоимость парика, или мы вынуждены будем обратиться в полицию», — сообщили в группе «Подслушано в Карталах» во «ВКонтакте».

В комментариях прилично одетого молодого человека в очках и с цветами назвали «шалунишкой», «трансвеститом» и «психом». Другие участники сообщества рассказали, что этот же мужчина прошелся по магазинам центра города и пытался украсть шампунь и другие предметы.

Продавцы магазина разыскивают мужчину,укравшего парик

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В Карталах Челябинской области мужчина с букетом цветов снял с манекена парик со светлыми волосами, свернул и вынес. Фото и видео инцидента поделились владельцы магазина в соцсетях. «Сегодня, 13.09, в 14:42 в ТЦ „ВИЗАВИ“ был украден женский парик. Просьба, кто узнал молодого человека, сообщить. Молодой человек, мы вам даем два дня, чтобы вы пришли и оплатили стоимость парика, или мы вынуждены будем обратиться в полицию», — сообщили в группе «Подслушано в Карталах» во «ВКонтакте». В комментариях прилично одетого молодого человека в очках и с цветами назвали «шалунишкой», «трансвеститом» и «психом». Другие участники сообщества рассказали, что этот же мужчина прошелся по магазинам центра города и пытался украсть шампунь и другие предметы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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