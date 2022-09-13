Польша признала нереальность получения компенсации от РФ за Вторую мировую

14 сентября 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Польский депутат признал, что получить репарации от России сейчас нереально Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России. Об этом он сказал, выступая во вторник перед избирателями в Прушкове. «Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос [репараций] поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, —нет», — заявил Качиньский, его выступление транслирует Польское телевидение. При этом Варшава не отказывается от притязаний на репарации. «Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом», — добавил политик. В 2019 году министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не получила послевоенных репараций от Германии, которые ей были положены после Второй мировой войны, по вине России. В правительстве ФРГ заявили, что не намерены производить выплаты. Позднее власти Польши заявили о намерениях взыскать компенсацию с Москвы. В российском МИДе подобные заявления назвали глупостью. Согласно договору, заключенному в 1945 году, Польша получала репарации из доли СССР, которая поступала из Германии. Однако в 1953 году взимание прекратилось по соглашению СССР и Польской Народной Республики.

Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский признал нереальность получения репараций от России. Об этом он сказал, выступая во вторник перед избирателями в Прушкове. «Я очень буду доволен, если доживу до того, когда Россия присоединится к семье цивилизованных стран, которые соблюдают определенные правила. В тот момент можно будет этот вопрос [репараций] поставить как реальный. В отношении Германии это вопрос трудный, но реальный. В то же время в отношении России такой, какая она сегодня есть, —нет», — заявил Качиньский, его выступление транслирует Польское телевидение. При этом Варшава не отказывается от притязаний на репарации. «Но нужно выбрать определенную очередность. Шаг за шагом», — добавил политик. В 2019 году министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что его страна не получила послевоенных репараций от Германии, которые ей были положены после Второй мировой войны, по вине России. В правительстве ФРГ заявили, что не намерены производить выплаты. Позднее власти Польши заявили о намерениях взыскать компенсацию с Москвы. В российском МИДе подобные заявления назвали глупостью. Согласно договору, заключенному в 1945 году, Польша получала репарации из доли СССР, которая поступала из Германии. Однако в 1953 году взимание прекратилось по соглашению СССР и Польской Народной Республики.