Екатеринбуржец распылил перцовый баллончик в автобусе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге неизвестный ослепил кондуктора №014 автобуса перцовым баллончиком после конфликта из-за оплаты проезда. Об этом сообщает очевидец.

«В автобусе на остановке „Фрунзе“ начался конфликт между мужчиной и кондуктором. Он отказывался оплачивать проезд и максимально агрессивно общался с кондуктором. Пассажиры автобуса предлагали мужчине заплатить за него, но он отказывался. Конфликт продолжается, как я слышу, что все начинают долбиться в дверь автобуса, и тут до меня доходят ароматы перцовки», — рассказал очевидец в сообществе «Безумный ЕКБ|Новости Екатеринбурга» в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидца, екатеринбуржец распылил перцовый баллончик в кондуктора и убежал в сторону остановки «Серова», а пассажиры вышли на улицу проветрить автобус. «Когда зашли, автобус тронулся в погоню за этой особой. Его догнали, и кондуктор вышел за ним — пытался отмутозить. Не вышло. Новая порция перцовки», — рассказал очевидец.

Инцидент произошел примерно 13 сентября примерно в 18:30. Корреспондент URA.RU отправил запрос в полицию Екатеринбурга. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловчанин в Лесном ослепил оппонента перцовым баллончиком. По словам полиции конфликт произошел на почве личной неприязни.