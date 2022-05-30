Свердловчанин ослепил оппонента перцовым баллончиком

В Лесном (Свердловская область) завели уголовное дело на мужчину, ослепившего перцовым баллончиком Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Полиция Лесного (Свердловская область) возбудила уголовное дело на мужчину, который ослепил перцовым баллончиком своего оппонента. Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по городу Лесной.

«Гражданин, в ходе внезапно возникшего конфликта, умышленно распылил слезоточивый газ в лицо другому. В результате чего последнему причинены физическая боль и телесные повреждения в виде химического ожога 1 степени обоих глаз, лица», — рассказали в пресс-службе ведомства

Инцидент произошел днем 11 мая на улице Юбилейная. По словам полиции конфликт произошел на почве личной неприязни. Мужчина распылил из перцового баллончика слезоточивый газ, содержащий разъедающие вещества. Сотрудники полиции завели уголовное на жителя Лесного дело по статье умышленное причинение легкого вреда, которое грозит арестом до четырех месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что в Лесном пограничники выстроились в буквы Z и V в поддержку спецоперации, вынужденно проходящей на территории Украины. Также агентство рассказывало о смертельном ДТП под Лесным, в котором погиб 43-летний мужчина.