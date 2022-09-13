13 сентября 2022

Жительница Тюмени погибла под колесами поезда

© Служба новостей «URA.RU»
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Аудиогид по железнодорожному вокзалу. Тюмень, рельсы, поездка, поездка, путешествие поездом, путешествие, поезд, жд пути
Женщина, сбитая поездом на Войновке, не выжила Фото:

В Тюмени произошел смертельный случай на ж/д-станции Войновка: под поезд попала 30-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, ночью 14 сентября в Тюмени на станции Войновка поезд смертельно травмировал 30-летнюю местную жительницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на месте работали следователи», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По результатам проверки силовики вынесут процессуальное решение. В том числе, дадут оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность на железной дороге.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовой поезд сбил мужчину. Машинист успел заметить человека и применил экстренное торможение.

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В Тюмени произошел смертельный случай на ж/д-станции Войновка: под поезд попала 30-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного межрегионального управления на транспорте СК РФ. «По предварительным данным, ночью 14 сентября в Тюмени на станции Войновка поезд смертельно травмировал 30-летнюю местную жительницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на месте работали следователи», — рассказали URA.RU в пресс-службе. По результатам проверки силовики вынесут процессуальное решение. В том числе, дадут оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность на железной дороге. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовой поезд сбил мужчину. Машинист успел заметить человека и применил экстренное торможение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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