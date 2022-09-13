Жительница Тюмени погибла под колесами поезда

Женщина, сбитая поездом на Войновке, не выжила Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени произошел смертельный случай на ж/д-станции Войновка: под поезд попала 30-летняя женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного межрегионального управления на транспорте СК РФ.

«По предварительным данным, ночью 14 сентября в Тюмени на станции Войновка поезд смертельно травмировал 30-летнюю местную жительницу. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, на месте работали следователи», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

По результатам проверки силовики вынесут процессуальное решение. В том числе, дадут оценку действиям лиц, отвечающих за безопасность на железной дороге.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени грузовой поезд сбил мужчину. Машинист успел заметить человека и применил экстренное торможение.