Мэрия Кургана зовет жителей работать на военных заводах

Администрация города предлагает курганцам устраиваться на оборонные заводы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация города приглашает курганцев работать на оборонные заводы, а именно на «Курганмашзавод», «Курганприбор» и его специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ). Об этом говорится в посте администрации в соцсети «ВКонтакте».

«Курган всегда заслуженно славился своей промышленностью. Среди курганских крупных предприятий — флагманы оборонно-промышленного комплекса нашей страны. Заводы уверенно наращивают темпы производства — для этого необходимы инициативные, ответственные, творческие работники. Сегодня у курганцев есть возможность связать жизнь с крупным, востребованным предприятием», — говорится в сообщении. В посте курганцам предлагают оформить трудоустройство в ПАО «Курганмашзавод» (КМЗ), которое выпускает боевые машины пехоты (БМП).

По словам администрации, новых сотрудников также ждут на оборонных предприятиях научно-производственное объединение (НПО) «Курганприбор» и в СКТБ «Курганприбор». Заводы занимаются изготовлением взрывателей и ракетами малой дальности соответственно. Также НПО выпускает двуоснооритированную полистирольную пленку, которую используют производители пищевой упаковки.

В посте мэрия Кургана указала контактные данные, по которым можно обратиться и узнать информацию об имеющихся на заводах вакансиях. Также администрация перечислила преимущества работы на предприятиях, которые включают в себя соцпакет, карьерный рост и достойную оплату труда.

До этого URA.RU сообщало, что КМЗ из-за дефицита кадров ищет новых работников в официальных группах администраций районов в социальной сети «ВКонтакте». Аналогичным способом ищет работников и оборонный завод «Курганприбор», который ранее принадлежал сенатору Сергею Муратову.