12 сентября 2022

Бывший завод сенатора Муратова ищет работников в соцсетях. Скрин

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Открытие на СКТБ «Курганприбор» производства полистирольной пленки. Курган , курганприбор, завод курганприбор
«Курганприбор» ищет сотрудников в группах районных администраций Фото:

Оборонный завод «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, ищет новых сотрудников через публичные страницы в социальной сети «ВКонтакте». Информация о поиске кадров опубликована в группе администрации Притобольного района Курганской области.

«При трудоустройстве предприятие гарантируют: официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойную оплату труда, социальные гарантии и карьерный рост. Работникам предоставляется жилье», — говорится в сообщении.

Аналогичное объявление в группе размещено от «Курганмашзавода». Кроме того, в посте размещена информация с адресами и контактными номерами и прикреплены видеоролики с презентацией и вакансиями предприятий.

Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает новых сотрудников через группы администраций Катайского района и Петуховского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Также сообщалось, что оборонный завод из-за дефицита кадров ищет работников за пределами Кургана. Для этого предприятие проводит выездные собеседования в городах и поселках области. До этого стало известно, что «Курганмашзавод» запретил беременным и ученикам работать над оборонзаказом.

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Оборонный завод «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, ищет новых сотрудников через публичные страницы в социальной сети «ВКонтакте». Информация о поиске кадров опубликована в группе администрации Притобольного района Курганской области. «При трудоустройстве предприятие гарантируют: официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойную оплату труда, социальные гарантии и карьерный рост. Работникам предоставляется жилье», — говорится в сообщении. Аналогичное объявление в группе размещено от «Курганмашзавода». Кроме того, в посте размещена информация с адресами и контактными номерами и прикреплены видеоролики с презентацией и вакансиями предприятий. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает новых сотрудников через группы администраций Катайского района и Петуховского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Также сообщалось, что оборонный завод из-за дефицита кадров ищет работников за пределами Кургана. Для этого предприятие проводит выездные собеседования в городах и поселках области. До этого стало известно, что «Курганмашзавод» запретил беременным и ученикам работать над оборонзаказом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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