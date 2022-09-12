Бывший завод сенатора Муратова ищет работников в соцсетях. Скрин

13 сентября 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

«Курганприбор» ищет сотрудников в группах районных администраций Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Оборонный завод «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, ищет новых сотрудников через публичные страницы в социальной сети «ВКонтакте». Информация о поиске кадров опубликована в группе администрации Притобольного района Курганской области. «При трудоустройстве предприятие гарантируют: официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойную оплату труда, социальные гарантии и карьерный рост. Работникам предоставляется жилье», — говорится в сообщении. Аналогичное объявление в группе размещено от «Курганмашзавода». Кроме того, в посте размещена информация с адресами и контактными номерами и прикреплены видеоролики с презентацией и вакансиями предприятий. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает новых сотрудников через группы администраций Катайского района и Петуховского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Также сообщалось, что оборонный завод из-за дефицита кадров ищет работников за пределами Кургана. Для этого предприятие проводит выездные собеседования в городах и поселках области. До этого стало известно, что «Курганмашзавод» запретил беременным и ученикам работать над оборонзаказом. Скрин: группа администрации Притобольного района в соцсети «ВКонтакте»

Оборонный завод «Курганприбор», который принадлежал сенатору Сергею Муратову, ищет новых сотрудников через публичные страницы в социальной сети «ВКонтакте». Информация о поиске кадров опубликована в группе администрации Притобольного района Курганской области. «При трудоустройстве предприятие гарантируют: официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, достойную оплату труда, социальные гарантии и карьерный рост. Работникам предоставляется жилье», — говорится в сообщении. Аналогичное объявление в группе размещено от «Курганмашзавода». Кроме того, в посте размещена информация с адресами и контактными номерами и прикреплены видеоролики с презентацией и вакансиями предприятий. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» набирает новых сотрудников через группы администраций Катайского района и Петуховского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Также сообщалось, что оборонный завод из-за дефицита кадров ищет работников за пределами Кургана. Для этого предприятие проводит выездные собеседования в городах и поселках области. До этого стало известно, что «Курганмашзавод» запретил беременным и ученикам работать над оборонзаказом.