«Курганмашзавод» ищет новых сотрудников в группах районных администраций в соцсети «ВКонтакте»

Новых сотрудников на «Курганмашзаводе» ищут через соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) из-за дефицита кадров ищет новых работников в официальных группах администрации районов в социальной сети «ВКонтакте». В постах опубликованы списки вакансий и адреса районных центров занятости.

«ПАО „Курганмашзавод“ приглашает на работу: инженеров, сварщиков, конструкторов, наладчиков станков с ЧПУ, линейных руководителей, слесарей, фрезеровщиков и стропальщиков. Гарантируют достойную оплату труда, социальные гарантии и карьерный рост», — говорится в группе администрации Петуховского муниципального округа.

В группе администрации Катайского района размещена информация о ярмарке вакансий на оборонном заводе КМЗ. В посте говорится о выездных собеседованиях предприятия в городах и поселках Курганской области. Также опубликован видеоролик с вакансиями на «Курганмашзаводе».

Ранее URA.RU писало, что из-за нехватки рабочих КМЗ проводит собеседования на выездах. По данным Главного управления по труду и занятости населения региона, на предприятии открыто более 150 вакансий. Также сообщалось, что «Курганмашзавод» отстранил от гособоронзаказа беременных и учеников. В пресс-службе завода данное решение аргументировали тем, что данные категории граждан могут работать только по сокращенному графику.