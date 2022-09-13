Очевидцы сообщили о взрыве гранаты в Екатеринбурге

Екатеринбуржцы сообщили о взрыве предмета, похожего на гранату (фото из архива) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Предмет, похожий на боевую наступательную гранату, взорвался в Пионерском микрорайоне. Как заявили очевидцы, происшествие случилось поздно вечером 12 сентября после перепалки между водителем такси и пассажирами, которые отказались платить за проезд.

О взрыве сообщил житель дома на улице Июльской. С балкона своей квартиры он увидел, как под окнами таксист ругается с двумя мужчинами. Те угрожали водителю и оскорбляли его. Очевидец решил спуститься на улицу, чтобы помочь таксисту, и увидел, что у одного из скандалистов в руке зажата граната.

«Когда подошел к парню, он развернулся — в одной руке граната, вторая рука держится за чеку. Я испугался за свою жизнь и жизнь других», — приводит портал Е1 слова местного жителя. Очевидцу удалось оттолкнуть мужчину, и предмет, похожий на гранату РГД-5, выпал из его руки на землю. Таксист вызвал полицию, а житель дома стал возвращаться в квартиру.

«Поднимаюсь обратно к себе на шестой этаж и слышу сильный хлопок. Когда спустился вниз, мне рассказали очевидцы, что таксист решил проверить, настоящая граната или нет — снял чеку и выкинул ее в кусты», — добавил мужчина. По его словам, от осколка пострадал другой таксист — его якобы ранило в ногу. На место, как заявил очевидец, прибыли полиция и скорая помощь.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу заявили URA.RU, что пока информация не находит подтверждения. «По факту конфликта сотрудниками отдела полиции №3 проводится проверка. При этом информация о применении оружия не подтверждается: участники и очевидцы подобных сведений не сообщали, на месте происшествия соответствующих следов не обнаружено, обращений граждан с характерными травмами не зафиксировано», — сказали в полиции.