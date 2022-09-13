Бывшие курганские заключенные попали в лидеры негативной статистики УрФО

Курганская область стала лидером УрФО по повторным преступлениям

Вышедшие из тюрем курганцы являются лидерами УРФО по повторным преступлениям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области зафиксирован самый высокий в УрФО показатель статистики повторных преступлений, совершенных лицами, освободившимися из мест заключения. Об этом на заседании Курганской областной думы рассказали представители региональной прокуратуры.

«Лицами, ранее привлекавшимися к ответственности, вновь совершено около 4,5 тысяч преступлений», — сообщила статистику восьми месяцев текущего года сотрудник областной прокуратуры Елена Бородина. Она представила на рассмотрение депутатам законопроект, предложенный прокурором области Андреем Назаровым.

По мнению руководителя надзорного ведомства, в регионе плохо работает система ресоциализации бывших преступников. Об этом говорят цифры — удельный весь повторных преступлений составил 71,3% от всего количества раскрытых дел. Освободившиеся граждане не могут найти работу, что толкает их на новые нарушения закона.

Прокуратура просит депутатов создать рабочую группу для доработки законопроекта «О регулировании на территории КО отдельных вопросов в сфере ресоциализации лиц, отбывших уголовное наказание». Депутатам предложено принять закон в первом чтении.

Ранее URA.RU сообщало, что прокурор озаботился состоянием убежища для курганских заключенных. Сотрудников колонии обязали отремонтировать непригодное к укрытию помещение.