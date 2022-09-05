Прокурор озаботился состоянием убежища для курганских зеков

Прокуратура нашла нарушения в содержании убежища для осужденных в курганской колонии

Курганскую колонию оштрафовали за ненадлежащее содержание убежища для заключенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исправительную колонию №2 в Курганской области оштрафовали после того, как прокуратура нашла нарушения в содержании убежища для заключенных. Информация появилась на сайте Курганского арбитражного суда.

«Заместитель прокурора Кетовского района <…> обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением о привлечении к административной ответственности ФКУ „Исправительная колония № 2 УФСИН по Курганской области“ в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 7.24», — гласят материалы дела. Нарушения обнаружила проверка в конце мая текущего года.

Обследование помещения выявило, что объект не находится в состоянии постоянной готовности и затоплен. Также на здании нет обозначений, планов движения и порядка расположения укрываемых внутри людей. О выявленном административном нарушении прокуратура сообщила в суд.

При рассмотрении дела судья пришел к выводу, что у колонии «имелась физическая и финансовая возможность для выполнения требований законодательства по надлежащему содержанию объектов <…> ЗСГО (убежищ)». Но ИК-2 не приняло должных мер по устранению недочетов.

Суд решил наказать ИК-2 штрафом, «поскольку ненадлежащее содержание указанных ЗСГО и подразумевает не обеспечение сохранности жизни и здоровья людей в период чрезвычайных ситуаций». Размер штрафа составил 20 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Курганской области вмешалась в ситуацию с назначением пенсии бывшему силовику. После представления прокуратуры мужчина смог выйти на заслуженный отдых.