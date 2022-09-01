Мэр из ХМАО к ноябрю обеспечит город чистой водой

Мэр Пыть-Яха Александр Морозов сообщил, что водоочистные сооружения введут в эксплуатацию к ноябрю

02 сентября 2022 в 02:01 Размер текста - 17 +

Водоочистные сооружения в Пыть-Яхе введут в эксплуатацию до конца октября Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Водоочистные сооружения (ВОС-3) в Пыть-Яхе будут введены в эксплуатацию до конца октября. Об этом сообщил глава администрации Пыть-Яха Александр Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «ВОС-3 будет запущена до конца октября. На сегодня готовность объекта оценивается в более чем 95%, уже завершается благоустройство», — написал Морозов в соцсети. На рабочей встрече с руководством подрядных организаций достигнуты договоренности по проведению пусконаладочных работ. Отладка систем начнется с 10 сентября, сообщил Морозов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в поездку по региону. В Пыть-Яхе глава региона присутствовала при приемке ВОС-1.

Водоочистные сооружения (ВОС-3) в Пыть-Яхе будут введены в эксплуатацию до конца октября. Об этом сообщил глава администрации Пыть-Яха Александр Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «ВОС-3 будет запущена до конца октября. На сегодня готовность объекта оценивается в более чем 95%, уже завершается благоустройство», — написал Морозов в соцсети. На рабочей встрече с руководством подрядных организаций достигнуты договоренности по проведению пусконаладочных работ. Отладка систем начнется с 10 сентября, сообщил Морозов. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в поездку по региону. В Пыть-Яхе глава региона присутствовала при приемке ВОС-1.