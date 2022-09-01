Мэр из ХМАО к ноябрю обеспечит город чистой водой

Водоочистные сооружения (ВОС-3) в Пыть-Яхе будут введены в эксплуатацию до конца октября. Об этом сообщил глава администрации Пыть-Яха Александр Морозов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«ВОС-3 будет запущена до конца октября. На сегодня готовность объекта оценивается в более чем 95%, уже завершается благоустройство», — написал Морозов в соцсети.
На рабочей встрече с руководством подрядных организаций достигнуты договоренности по проведению пусконаладочных работ. Отладка систем начнется с 10 сентября, сообщил Морозов.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова отправилась в поездку по региону. В Пыть-Яхе глава региона присутствовала при приемке ВОС-1.
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