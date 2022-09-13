Правительственное СМИ Курганской области придумало мем к своему юбилею. Фото

Газета правительства Курганской области «Новый мир» отмечает 105-летие

14 сентября 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

Газете «Новый мир» — 105 лет (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Старейшая газета Курганской области «Новый мир», которая принадлежит правительству региона, празднует 105-летие. Юбилейный выпуск украшен мемом с кадром из кинофильма «Собачье сердце». Электронная версия газеты опубликована на сайте nm45.ru. «Бумажное издание сегодня — это скорее эксклюзив и некий люксовый, если не сказать, антикварный вариант контента. И бумажный „Новый Мир“ — это предмет роскоши, он гораздо более трудоемок в производстве, нежели пост в соцсети, ну и опять же что написано пером — не вырубишь топором, и не удалишь быстренько в случае чего, как это делается в сети. Сейчас тираж у газеты 1066 экз. вместе с электронной подпиской, она выходит один раз в неделю. Плюс выходит „Новый Мир“-документы, этого требует законодательство. Распространяются газеты по всем официальным ведомствам. Сотрудников в газете меньше десятка. „Новый Мир“ ушел в онлайн, но мы не забываем, как все начиналось. Обложка — это драйвер всей газеты, и к ней я подхожу с наибольшим креативом. Она обязана быть хайповой, иначе смысла в работе нет никакого», — рассказала URA.RU замредактора газеты «Новый мир» Анастасия Ланских. Первый номер газеты «Новым мир» был напечатан в сентябре 1917 года. Один из экземпляров того номера сохранился в редакции. В рубрике «Местная жизнь» написано о предстоящем увеличении цен на хлеб. В юбилейном выпуске №37 (26000) говорится о работе санитарных врачей, открытии детсадов в Кетовском округе, про бывшего министра здравоохранения СССР родом из Катайска, которую боялся Никита Хрущев. Заканчивается выпуск фельетоном. Ранее URA.RU писало, что в правительственном СМИ Кургана представили нового директора. Исполняющей обязанности руководителя издательского дома «Новый мир» стала специалист департамента экономического развития Мария Баева. Правительственная газета Курганской области «Новый мир» отмечает 105-летие фото: nm45.ru Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Старейшая газета Курганской области «Новый мир», которая принадлежит правительству региона, празднует 105-летие. Юбилейный выпуск украшен мемом с кадром из кинофильма «Собачье сердце». Электронная версия газеты опубликована на сайте nm45.ru. «Бумажное издание сегодня — это скорее эксклюзив и некий люксовый, если не сказать, антикварный вариант контента. И бумажный „Новый Мир“ — это предмет роскоши, он гораздо более трудоемок в производстве, нежели пост в соцсети, ну и опять же что написано пером — не вырубишь топором, и не удалишь быстренько в случае чего, как это делается в сети. Сейчас тираж у газеты 1066 экз. вместе с электронной подпиской, она выходит один раз в неделю. Плюс выходит „Новый Мир“-документы, этого требует законодательство. Распространяются газеты по всем официальным ведомствам. Сотрудников в газете меньше десятка. „Новый Мир“ ушел в онлайн, но мы не забываем, как все начиналось. Обложка — это драйвер всей газеты, и к ней я подхожу с наибольшим креативом. Она обязана быть хайповой, иначе смысла в работе нет никакого», — рассказала URA.RU замредактора газеты «Новый мир» Анастасия Ланских. Первый номер газеты «Новым мир» был напечатан в сентябре 1917 года. Один из экземпляров того номера сохранился в редакции. В рубрике «Местная жизнь» написано о предстоящем увеличении цен на хлеб. В юбилейном выпуске №37 (26000) говорится о работе санитарных врачей, открытии детсадов в Кетовском округе, про бывшего министра здравоохранения СССР родом из Катайска, которую боялся Никита Хрущев. Заканчивается выпуск фельетоном. Ранее URA.RU писало, что в правительственном СМИ Кургана представили нового директора. Исполняющей обязанности руководителя издательского дома «Новый мир» стала специалист департамента экономического развития Мария Баева.