В правительственном холдинге Курганской области директором назначена Мария Баева

Директором ИД «Новый мир» стала молодой специалист Мария Баева Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Исполняющим обязанности директора издательского дома «Новый мир» стала Мария Баева, которая ранее работала специалистом в департаменте экономического развития Курганской области. Нового руководителя представили коллективу, сообщил URA.RU источник, близкий к властям.

«Представили нового директора Марию Баеву коллективу издательского дома „Новый мир“. Коллектив немного шокирован: руководитель не из сферы журналистики и никогда в этой сфере не работал. Баеву знают, как супругу журналиста. Некоторое время она работала специалистом в департаменте экономического развития Курганской области, участвовала в конкурсах на кадровый резерв», — рассказал источник.

На странице Марии Баевой указано, что она закончила КФ РАНХиГС. В департаменте информационной и внутренней политике на запрос URA.RU подтвердили назначение Баевой. «Одна из основных обязанностей генерального директора — обеспечение эффективности хозяйственно-финансовой деятельности. До назначения на должность и. о. генерального директора ИД „Новый мир“ Мария Баева несколько лет работала в департаменте экономического развития Курганской области, имеет профильное управленческое образование», — отметили в ведомстве.

В конце августа URA.RU писало, что медиаменеджера Александра Скорбенко окончательно уволили из издательского дома «Новый мир», где он ранее занимал должность исполняющего обязанности гендиректора. Скорбенко руководил организацией с июля 2021 года, приехал из Тюмени. Отмечалось, что к управлению ИД могут вернуть Дмитрия Пилигримова. Учредителем издательского дома «Новый мир» является правительство Курганской области.

Молодой специалист из департамент экономического развития Мария Баева возглавит издательский дом «Новый мир» фото: страница Марии Баевой, соцсеть «ВКонтакте»