Пермяк выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей

14 сентября 2022 в 15:29 Размер текста - 17 +

Билет пермяк приобрел за 60 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Перми выиграл более 2,5 млн рублей в лотерее «Спортлото «5 из 36». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Выигрышный билет пермяку обошелся всего в 60 рублей. «14 сентября 2022 года в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз — 2 533 884 рубля. Счастливым оказался билет 53050-го тиража, купленный жителем Перми в мобильной версии сайта «Столото» всего за 60 рублей», — рассказали в «Столото». Победитель угадал все шесть выигрышных чисел. За 2021 год жители Пермского края выиграли в общем более 590 млн рублей. Победители приобрели 3 028 013 выигрышных билетов. 22 из них сделали обладателей миллионерами, еще 26 принесли пермякам от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Житель Перми выиграл более 2,5 млн рублей в лотерее «Спортлото «5 из 36». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Выигрышный билет пермяку обошелся всего в 60 рублей. «14 сентября 2022 года в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз — 2 533 884 рубля. Счастливым оказался билет 53050-го тиража, купленный жителем Перми в мобильной версии сайта «Столото» всего за 60 рублей», — рассказали в «Столото». Победитель угадал все шесть выигрышных чисел. За 2021 год жители Пермского края выиграли в общем более 590 млн рублей. Победители приобрели 3 028 013 выигрышных билетов. 22 из них сделали обладателей миллионерами, еще 26 принесли пермякам от 500 тысяч до 1 млн рублей.