13 сентября 2022

Пермяк выиграл в лотерею 2,5 миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лотереи. Тюмень, лотерея, лотерейные билеты, лотереи, лотерейный билет, государственные лотереи
Билет пермяк приобрел за 60 рублей Фото:

Житель Перми выиграл более 2,5 млн рублей в лотерее «Спортлото «5 из 36». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Выигрышный билет пермяку обошелся всего в 60 рублей.

«14 сентября 2022 года в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз — 2 533 884 рубля. Счастливым оказался билет 53050-го тиража, купленный жителем Перми в мобильной версии сайта «Столото» всего за 60 рублей», — рассказали в «Столото». Победитель угадал все шесть выигрышных чисел.

За 2021 год жители Пермского края выиграли в общем более 590 млн рублей. Победители приобрели 3 028 013 выигрышных билетов. 22 из них сделали обладателей миллионерами, еще 26 принесли пермякам от 500 тысяч до 1 млн рублей.

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Житель Перми выиграл более 2,5 млн рублей в лотерее «Спортлото «5 из 36». Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Столото». Выигрышный билет пермяку обошелся всего в 60 рублей. «14 сентября 2022 года в лотерее «Спортлото «5 из 36» был разыгран суперприз — 2 533 884 рубля. Счастливым оказался билет 53050-го тиража, купленный жителем Перми в мобильной версии сайта «Столото» всего за 60 рублей», — рассказали в «Столото». Победитель угадал все шесть выигрышных чисел. За 2021 год жители Пермского края выиграли в общем более 590 млн рублей. Победители приобрели 3 028 013 выигрышных билетов. 22 из них сделали обладателей миллионерами, еще 26 принесли пермякам от 500 тысяч до 1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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