Дмитрий Гаврилов возражал против заключения под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU

Правобережный районный суд Магнитогорска отправил под стражу заместителя главы Магнитогорска Дмитрия Гаврилова, обвиняемого в получении взятки. В следственном изоляторе он пробудет минимум до 13 ноября, передает корреспондент URA.RU из суда. Детали ареста озвучили в прокуратуре Челябинской области.

«Прокурором поддержано ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу, так вне изоляции от общества он может скрыться, а также оказать давление на свидетелей. Мера пресечения избрана сроком на два месяца». — рассказала старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Как передает корреспондент URA.RU, поддержать Гаврилова в суд пришла его супруга. Представителей СМИ пустили только на оглашение итогового решения, против участия журналистов во всем процессе выступили стороны.

Также 14 сентября суд решил вопрос о заключении под стражу директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко, он арестован до 13 ноября. 15 сентября состоится рассмотрение ходатайства об аресте предпринимателя Сергея Бондаренко.

Гаврилов и Кравченко обвиняются в получении взятки от Бондаренко. За 1,5 млн рублей они способствовали в получении контрактов фирмой Бондаренко. Все трое были задержаны сотрудниками ФСБ.