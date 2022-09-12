12 сентября 2022

Силовики задержали вице-мэра Магнитогорска. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия от взрыва газа в доме № 19 на улице Доменщиков. Магнитогорск, полиция, ск
Мужчину увезли на допрос Фото:

В Магнитогорске задержан вице-мэр города Дмитрий Гаврилов. Кроме того задержан директор муниципального казенного учреждения (МКУ), передавший ему взятку в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

«По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 млн рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в пресс-службе.

По данным URA.RU, речь идет о вице-мэре Дмитрии Гаврилове. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Информацию там уточнят позднее.

Чиновника задержал Следственный комитет

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В Магнитогорске задержан вице-мэр города Дмитрий Гаврилов. Кроме того задержан директор муниципального казенного учреждения (МКУ), передавший ему взятку в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 млн рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в пресс-службе. По данным URA.RU, речь идет о вице-мэре Дмитрии Гаврилове. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Информацию там уточнят позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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