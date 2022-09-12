Силовики задержали вице-мэра Магнитогорска. Фото

13 сентября 2022 в 12:54 Размер текста - 17 +

Мужчину увезли на допрос Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске задержан вице-мэр города Дмитрий Гаврилов. Кроме того задержан директор муниципального казенного учреждения (МКУ), передавший ему взятку в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 млн рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в пресс-службе. По данным URA.RU, речь идет о вице-мэре Дмитрии Гаврилове. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Информацию там уточнят позднее. Чиновника задержал Следственный комитет СУ СКР по Челябинской области

В Магнитогорске задержан вице-мэр города Дмитрий Гаврилов. Кроме того задержан директор муниципального казенного учреждения (МКУ), передавший ему взятку в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области. «По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 млн рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в пресс-службе. По данным URA.RU, речь идет о вице-мэре Дмитрии Гаврилове. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Информацию там уточнят позднее.