В Магнитогорске задержан вице-мэр города Дмитрий Гаврилов. Кроме того задержан директор муниципального казенного учреждения (МКУ), передавший ему взятку в размере 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
«По данным следствия, подозреваемые получили от директора коммерческой организации взятку в сумме не менее 1,5 млн рублей за совершение действий по заключению контрактов по уборке территории города. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения», — рассказали в пресс-службе.
По данным URA.RU, речь идет о вице-мэре Дмитрии Гаврилове. В пресс-службу администрации города направлен запрос. Информацию там уточнят позднее.
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