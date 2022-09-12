Силовики задержали еще двух человек вместе с вице-мэром Магнитогорска

13 сентября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Гаврилова (на фото) и его соучастников подозревают во взятке Фото: Илья Московец © URA.RU В Магнитогорске вместе с вице-мэром Дмитрием Гавриловым задержаны директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Взятка была передана в интересах фирмы, в которой Бондаренко ранее был руководителем и которая фактически ему подконтрольна. Как считает следствие, в период с августа по сентябрь 2022 года Кравченко и Гаврилов получили от него 1,5 млн рублей за содействие в заключении контрактов», — рассказал источник. В отношении Кравченко и Гаврилова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Вопрос с процессуальным статусом третьего лица будет решен после проведения следственных действий. Чиновников задержали сотрудники УФСБ области. Ведомство оказывает оперативное сопровождение уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, сообщили ранее в пресс-службе СУ СКР области. Членство Гаврилова в «Единой России» будет приостановлено.

В Магнитогорске вместе с вице-мэром Дмитрием Гавриловым задержаны директор муниципального предприятия «Магнитогорскинвестрой» Денис Кравченко и экс-директор фирмы, занимающейся ремонтом дорог, Сергей Бондаренко. Об этом сообщает источник URA.RU в правоохранительных органах. «Взятка была передана в интересах фирмы, в которой Бондаренко ранее был руководителем и которая фактически ему подконтрольна. Как считает следствие, в период с августа по сентябрь 2022 года Кравченко и Гаврилов получили от него 1,5 млн рублей за содействие в заключении контрактов», — рассказал источник. В отношении Кравченко и Гаврилова возбуждено уголовное дело по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере»). Вопрос с процессуальным статусом третьего лица будет решен после проведения следственных действий. Чиновников задержали сотрудники УФСБ области. Ведомство оказывает оперативное сопровождение уголовного дела. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, сообщили ранее в пресс-службе СУ СКР области. Членство Гаврилова в «Единой России» будет приостановлено.