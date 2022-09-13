В Ноябрьске нашли юных вандалок, испортивших крышу домика в парке

Родителям выписали штраф в 32 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ЯНАО установили виновных в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. За вандализм родителям выписали штраф. Об этом сообщает администрация Ноябрьска.

«Установлены виновные в порче крыши домика в Ноябрьск-парке. Ими оказались две девочки-подростки — 11 и 13 лет. Правонарушение попало на камеры видеонаблюдения, поэтому найти виновных не составило труда», — сообщает ведомство.

Девочки не смогли объяснить свой поступок на комиссии по делам несовершеннолетних. Их поставили на профилактический учет. Родителям был выписали штраф 32 тысячи рублей, которые пойдут на восстановление конструктива.

Ранее URA.RU рассказывало, в Губкинском (ЯНАО) на детской площадке вандалы повредили фигуру Нюши из «Смешариков». Мэр Губкинского пообещал найти виновных.