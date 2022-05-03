Мэр пообещал найти вандалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губкинском (ЯНАО) на детской площадке вандалы повредили фигуру Нюши из «Смешариков». Об этом сообщил в своем telegram-канале мэр города Андрей Гаранин.

«Каждую весну воскрешаем Нюшу. Муниципальная управляющая компания, прошу срочно ее реанимировать», — поделился глава города.

В комментариях жители высказались за наказание вандалов. «Наказывать рублем надо и на „доску почета“, чтоб все видели героев. Может стыдно будет родителям, и они займутся воспитанием своих чад», — написала пользователь с именем Марина. «Камеры висят для этих целей на площадках, наказать виновных лиц пару раз, или их родителей, если нет возможности наказать виновных детей», — прокомментировал Андрей Солдатов.

Мэр пообещал найти виновных. «Определяем вандалов с помощью камер наружного наблюдения, но, к сожалению, это главным образом несовершеннолетние губкинцы. Вызываем нарушителей с их родителями на комиссию по делам несовершеннолетних, проводим серьезные беседы и принимаем соответствующие меры. В данном случае также обязательно посмотрим записи и определим того, кто это сделал», — сообщил Гаранин в комментариях.

Ранее URA.RU сообщало, что вандалы в парке Ноябрьска разгромили детскую площадку. В Губкинском юные хулиганы на площади Воинской Славы разрисовали стену с фотографиями героев ВОВ.

Вандалы испортили фигуру Нюши Telegram-канал мэра Губкинского Андрея Гаранина