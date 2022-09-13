Фонд капремонта объяснил, за что они требуют деньги с мэрии Кургана

Курганский фонд капремонта требуют деньги с администрации за невовремя оплаченные взносы

14 сентября 2022 в 17:23 Размер текста - 17 +

В Фонде капремонта объяснили, за что у мэрии Кургана накопились пени почти в 2 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация города Кургана несвоевременно оплачивала взносы на капитальный ремонт в течение почти семи лет в период с декабря 2014 года по декабрь 2020, а также несколько месяцев в 2021 году. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в некоммерческой орагнизации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области». «Наша организация обратилась в Арбитражный суд Курганской области в связи с требованием о взыскании пенис с департамента финансов и имущества Администрации города Кургана в связи с несвоевременной оплатой взносов на капитальный ремонт за период с 01.12.2014 г. по 31.12.2020 г. в сумме 1 594 001 руб. 67 коп., а также за период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в сумме 305 991 руб. 42 коп.», — указано в письме. Общая сумма пени составляет 1 899 993 руб. 09 коп. По данным регмонфда, на сегодняшний день исковые требования организации не рассмотрены. Решение судом не принято. Ранее URA.RU сообщало, что фонд взыскивает с мэрии Кургана в судебном порядке пени за взносы за капремонт общего имущества многоквартирных домов. Судебное разбирательство по этому делу состоится 4 октября.

Администрация города Кургана несвоевременно оплачивала взносы на капитальный ремонт в течение почти семи лет в период с декабря 2014 года по декабрь 2020, а также несколько месяцев в 2021 году. Об этом в ответ на запрос URA.RU рассказали в некоммерческой орагнизации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области». «Наша организация обратилась в Арбитражный суд Курганской области в связи с требованием о взыскании пенис с департамента финансов и имущества Администрации города Кургана в связи с несвоевременной оплатой взносов на капитальный ремонт за период с 01.12.2014 г. по 31.12.2020 г. в сумме 1 594 001 руб. 67 коп., а также за период с 01.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в сумме 305 991 руб. 42 коп.», — указано в письме. Общая сумма пени составляет 1 899 993 руб. 09 коп. По данным регмонфда, на сегодняшний день исковые требования организации не рассмотрены. Решение судом не принято. Ранее URA.RU сообщало, что фонд взыскивает с мэрии Кургана в судебном порядке пени за взносы за капремонт общего имущества многоквартирных домов. Судебное разбирательство по этому делу состоится 4 октября.