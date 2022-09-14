CNN: Вашингтон уже представил России нового посла

14 сентября 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

В США надеются быстро решить вопрос с новым послом в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU США уже назвали России имя своего будущего посла. Как и предполагалось, это Линн Трейси, в настоящее время работающая в Армении, передает телеканал CNN. «Как правило, принимающая страна утверждает имя выбранного посла до того, как они будут официально назначены в рамках процесса, называемого соглашением. США уже предоставили русским имя Трейси для начала этого процесса», — сообщает CNN со ссылкой на два источника. Трейси станет первой женщиной на этой должности. Сроки ее прибытия в Москву и официального назначения будут зависеть от согласия России, отмечает CNN. Как ранее сообщало URA.RU, Линн Трейси — кадровый сотрудник дипломатической службы. Она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве. Кроме того, она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента и заместителем посла Америки в Туркменистане. С 2019 года Трейси работает в Армении. Посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву в начале сентября. В настоящий момент временно исполняет обязанности посла США в России Элизабет Руд.

США уже назвали России имя своего будущего посла. Как и предполагалось, это Линн Трейси, в настоящее время работающая в Армении, передает телеканал CNN. «Как правило, принимающая страна утверждает имя выбранного посла до того, как они будут официально назначены в рамках процесса, называемого соглашением. США уже предоставили русским имя Трейси для начала этого процесса», — сообщает CNN со ссылкой на два источника. Трейси станет первой женщиной на этой должности. Сроки ее прибытия в Москву и официального назначения будут зависеть от согласия России, отмечает CNN. Как ранее сообщало URA.RU, Линн Трейси — кадровый сотрудник дипломатической службы. Она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве. Кроме того, она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента и заместителем посла Америки в Туркменистане. С 2019 года Трейси работает в Армении. Посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву в начале сентября. В настоящий момент временно исполняет обязанности посла США в России Элизабет Руд.