Посол США в России оставил пост и покинул Москву

Посол США в РФ Салливан оставил пост и покинул Москву

04 сентября 2022 в 19:12 Размер текста - 17 +

Джон Салливан ушел в отставку Фото: Владимир Андреев © URA.RU Посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву. Об этом сообщает официальный сайт посольства и консульства США в РФ. «Посол Салливан был назначен на должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года», — уточняется на сайте. Сообщается, что Салливан тем самым завершит свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течении которой работал при пяти президентах США. В настоящий момент временно исполнять обязанности американского посла в РФ будет Элизабет Руд. Ранее посол США отказался обсуждать с РФ договор по ядерному оружию. По его мнению, возобновление отношений и обсуждений ядерного вопроса между Россией и США в нынешних условиях маловероятно.

Посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву. Об этом сообщает официальный сайт посольства и консульства США в РФ. «Посол Салливан был назначен на должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года», — уточняется на сайте. Сообщается, что Салливан тем самым завершит свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течении которой работал при пяти президентах США. В настоящий момент временно исполнять обязанности американского посла в РФ будет Элизабет Руд. Ранее посол США отказался обсуждать с РФ договор по ядерному оружию. По его мнению, возобновление отношений и обсуждений ядерного вопроса между Россией и США в нынешних условиях маловероятно.