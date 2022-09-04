Посол США в России оставил пост и покинул Москву

Посол США в РФ Салливан оставил пост и покинул Москву
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Обстановка у Колонного зала во время прощания с Михаилом Горбачевым. Москва, салливан джон
Джон Салливан ушел в отставку Фото:

Посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву. Об этом сообщает официальный сайт посольства и консульства США в РФ.

«Посол Салливан был назначен на должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года», — уточняется на сайте. Сообщается, что Салливан тем самым завершит свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течении которой работал при пяти президентах США. В настоящий момент временно исполнять обязанности американского посла в РФ будет Элизабет Руд.

Ранее посол США отказался обсуждать с РФ договор по ядерному оружию. По его мнению, возобновление отношений и обсуждений ядерного вопроса между Россией и США в нынешних условиях маловероятно.

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Посол США в РФ Джон Джозеф Салливан оставил свой пост и покинул Москву. Об этом сообщает официальный сайт посольства и консульства США в РФ. «Посол Салливан был назначен на должность в декабре 2019 года и проработал на ней почти три года», — уточняется на сайте. Сообщается, что Салливан тем самым завершит свою сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течении которой работал при пяти президентах США. В настоящий момент временно исполнять обязанности американского посла в РФ будет Элизабет Руд. Ранее посол США отказался обсуждать с РФ договор по ядерному оружию. По его мнению, возобновление отношений и обсуждений ядерного вопроса между Россией и США в нынешних условиях маловероятно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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