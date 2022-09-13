«Коммерсант»: новым послом США в РФ впервые станет женщина

«Ъ»: администрация США планирует выдвинуть на пост посла в РФ Линн Трейси

14 сентября 2022 в 04:41 Размер текста - 17 +

Новым послом США в России может впервые в истории стать женщина Фото: U.S. Embassy in Armenia / YouTube Новым послом США в России может стать Линн Трейси. К такому выводу пришли журналисты газеты « Коммерсант ». Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина. Известно, что Белый дом планирует выдвинуть на этот пост кадрового дипломата Линн Трейси, с 2019 года занимающую пост посла в Армении. На сайте посольства США в Армении сказано, что Линн Трейси является кадровым сотрудником дипломатической службы. Также она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве. Кроме того, она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента и заместителем посла Америки в Туркменистане. Ранее стало известно о том, что посол США в РФ Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации. Он был назначен послом США в России президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года и проработал там более двух с половиной лет.

Новым послом США в России может стать Линн Трейси. К такому выводу пришли журналисты газеты «Коммерсант». Посольство США в России может впервые в истории возглавить женщина. Известно, что Белый дом планирует выдвинуть на этот пост кадрового дипломата Линн Трейси, с 2019 года занимающую пост посла в Армении. На сайте посольства США в Армении сказано, что Линн Трейси является кадровым сотрудником дипломатической службы. Также она была старшим советником по делам РФ в Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США. С 2014 по 2017 год Трейси занимала должность заместителя главы дипмиссии США в Москве. Кроме того, она была заместителем помощника госсекретаря по Центральной Азии в Бюро по делам Южной и Центральной Азии Госдепартамента и заместителем посла Америки в Туркменистане. Ранее стало известно о том, что посол США в РФ Салливан завершил работу в России в рамках дипломатической ротации. Он был назначен послом США в России президентом Дональдом Трампом в декабре 2019 года и проработал там более двух с половиной лет.