Шольц заявил о важности переговоров с Путиным

Шольц: Путин не изменил своей позиции по Украине, но вести диалог важно

14 сентября 2022 в 23:34 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц заявил, что Путин не изменил своей позиции по Украине Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по поводу спецоперации на Украине, но вести диалог необходимо. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам на пресс-конференции. «Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска <…> об этом нужно говорить. И я так и сделал», — сказал Шольц на пресс-конференции, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что российский лидер не изменил своей позиции по поводу украинского вопроса, однако Шольц намерен продолжать говорить с Путиным, несмотря на СВО. Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. На протяжении полутора часов лидеры государств обсуждали конфликт на Украине и ситуацию с продовольствием в мире. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин заявлял, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.

Президент России Владимир Путин не поменял своей позиции по поводу спецоперации на Украине, но вести диалог необходимо. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц журналистам на пресс-конференции. «Но, тем не менее, важно говорить друг с другом, и говорить то, что я думаю по этой теме. Потому что я абсолютно уверен, что Россия должна вывести свои войска <…> об этом нужно говорить. И я так и сделал», — сказал Шольц на пресс-конференции, его слова передает РИА «Новости». Он отметил, что российский лидер не изменил своей позиции по поводу украинского вопроса, однако Шольц намерен продолжать говорить с Путиным, несмотря на СВО. Ранее президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. На протяжении полутора часов лидеры государств обсуждали конфликт на Украине и ситуацию с продовольствием в мире. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Путин заявлял, что основной ее целю является защита населения Донбасса от многолетнего геноцида.