Путин и Шольц полтора часа обсуждали Украину по телефону

13 сентября 2022 в 21:54 Размер текста - 17 +

Путин в телефонном разговоре с Шольцем обсудил безопасность Запорожской АЭС и сделку по зерну Фото: Сайт Президента России Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Об этом сообщило правительство ФРГ. На протяжении полутора часов лидеры государств обсуждали конфликт на Украине и ситуацию с продовольствием в мире. «Канцлер <…> настаивал на том, чтобы как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Коснувшись ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности», — приводит заявления пресс-секретаря кабмина ФРГ Штеффена Хеберштрайта ТАСС. Кроме того, в ходе 90-минутного разговора Шольц и Путин затронули соглашение по зерну, подписанное под эгидой ООН. Пресс-секретарь правительства ФРГ напомнил, что положение с продовольствием в мире по-прежнему остается напряженным из-за конфликта на Украине. Шольц и Путин договорились поддерживать контакты в дальнейшем. Последний раз президент РФ и канцлер Германии общались по телефону в мае. Тогда ряд западных лидеров настаивали на том, чтобы Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон прекратили контакты с Россией. В частности, на этом настаивала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после начала спецоперации РФ на территории Украины. На это Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор. Об этом сообщило правительство ФРГ. На протяжении полутора часов лидеры государств обсуждали конфликт на Украине и ситуацию с продовольствием в мире. «Канцлер <…> настаивал на том, чтобы как можно скорее было принято дипломатическое решение, которое основывалось бы на прекращении огня и уважении территориальной целостности и суверенитета Украины. Коснувшись ситуации на Запорожской АЭС, канцлер подчеркнул необходимость обеспечения ее безопасности», — приводит заявления пресс-секретаря кабмина ФРГ Штеффена Хеберштрайта ТАСС. Кроме того, в ходе 90-минутного разговора Шольц и Путин затронули соглашение по зерну, подписанное под эгидой ООН. Пресс-секретарь правительства ФРГ напомнил, что положение с продовольствием в мире по-прежнему остается напряженным из-за конфликта на Украине. Шольц и Путин договорились поддерживать контакты в дальнейшем. Последний раз президент РФ и канцлер Германии общались по телефону в мае. Тогда ряд западных лидеров настаивали на том, чтобы Шольц и глава Франции Эммануэль Макрон прекратили контакты с Россией. В частности, на этом настаивала премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Об изоляции России от всего остального мира страны Евросоюза заговорили после начала спецоперации РФ на территории Украины. На это Путин заявлял, что их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории и ее роли в важнейших мировых событиях.