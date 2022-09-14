14 сентября 2022

Глава СК взял на контроль дело свердловчанки, чей сын-инвалид умирает без лекарства. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аптека. Москва, лекарства, аптека
Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что невролог отказалась выписывать лекарство ее сыну Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин планирует разобраться в ситуации жительницы Екатеринбурга, которая пожаловалась на отказ невролога выписывать жизненно необходимое лекарство ее 18-летнему сыну с инвалидностью. Информация об этом появилась в официальной группе СК в соцсети «ВКонтакте».

«В социальных сетях СК России размещен комментарий пользователя о том, что ее сыну — 18-летнему юноше — инвалиду детства отказывают в назначении жизненно важного лекарственного препарата, без которого он может умереть. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить подробный доклад о ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Там же указано, что заявительница пожаловалась на бездействие вышестоящих органов, в том числе регионального управления СК. В областном управлении, в свою очередь, ответили на комментарий свердловчанки, что проверка по ее заявлению ведется. URA.RU обратилось за более подробным комментарием к пострадавшей, на момент публикации ответ не поступил.

Жительница Екатеринбурга Наталья Филипьева сегодня пожаловалась в соцсетях на невозможность получить лекарство, и вскоре получила ответ

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин планирует разобраться в ситуации жительницы Екатеринбурга, которая пожаловалась на отказ невролога выписывать жизненно необходимое лекарство ее 18-летнему сыну с инвалидностью. Информация об этом появилась в официальной группе СК в соцсети «ВКонтакте». «В социальных сетях СК России размещен комментарий пользователя о том, что ее сыну — 18-летнему юноше — инвалиду детства отказывают в назначении жизненно важного лекарственного препарата, без которого он может умереть. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить подробный доклад о ситуации», — говорится в сообщении ведомства. Там же указано, что заявительница пожаловалась на бездействие вышестоящих органов, в том числе регионального управления СК. В областном управлении, в свою очередь, ответили на комментарий свердловчанки, что проверка по ее заявлению ведется. URA.RU обратилось за более подробным комментарием к пострадавшей, на момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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