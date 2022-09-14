Жительница Екатеринбурга пожаловалась, что невролог отказалась выписывать лекарство ее сыну Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин планирует разобраться в ситуации жительницы Екатеринбурга, которая пожаловалась на отказ невролога выписывать жизненно необходимое лекарство ее 18-летнему сыну с инвалидностью. Информация об этом появилась в официальной группе СК в соцсети «ВКонтакте».

«В социальных сетях СК России размещен комментарий пользователя о том, что ее сыну — 18-летнему юноше — инвалиду детства отказывают в назначении жизненно важного лекарственного препарата, без которого он может умереть. Председатель СК России поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области представить подробный доклад о ситуации», — говорится в сообщении ведомства.

Там же указано, что заявительница пожаловалась на бездействие вышестоящих органов, в том числе регионального управления СК. В областном управлении, в свою очередь, ответили на комментарий свердловчанки, что проверка по ее заявлению ведется. URA.RU обратилось за более подробным комментарием к пострадавшей, на момент публикации ответ не поступил.