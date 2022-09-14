Зеленский пострадал в результате аварии в Киеве

Владимир Зеленский не получил значительных травм в результате ДТП, заявил Сергей Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский попал в аварию. Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.
«Автомобиль столкнулся с автомобилем президента Украины и авто сопровождения в Киеве. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки экстренную помощь и вызвали скорую. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства аварии выяснят правоохранители», — написал Сергей Никифоров в социальных сетях.
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