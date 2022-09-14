14 сентября 2022

Зеленский пострадал в результате аварии в Киеве

Пресс-секретарь Никифоров: Зеленский пострадал в дорожной аварии в Киеве
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский не получил значительных травм в результате ДТП, заявил Сергей Никифоров Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский попал в аварию. Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров.

«Автомобиль столкнулся с автомобилем президента Украины и авто сопровождения в Киеве. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки экстренную помощь и вызвали скорую. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства аварии выяснят правоохранители», — написал Сергей Никифоров в социальных сетях.

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Президент Украины Владимир Зеленский попал в аварию. Об этом сообщает пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров. «Автомобиль столкнулся с автомобилем президента Украины и авто сопровождения в Киеве. Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю легковушки экстренную помощь и вызвали скорую. Президента осмотрел врач, серьезных повреждений не выявлено. Все обстоятельства аварии выяснят правоохранители», — написал Сергей Никифоров в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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