Немцы обрушились с критикой на главу ЕК из-за ее желания наказать Россию

Читатели Spiegel раскритиковали политику Еврокомиссии из-за санкций против РФ

15 сентября 2022 в 07:41 Размер текста - 17 +

Немцы недовольны решением председателем ЕК продолжить санкционное давление на РФ Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с призывом ужесточить антироссийские санкции. Читатели немецкого журнала Der Spiegel, в свою очередь, не оценили такого заявления и обрушились с критикой на председателя. Свое недовольство они выразили в комментариях под соответствующим материалом. «Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров (прим. URA.RU — получателей прибыли), — уверен пользователь Alberich. Читатель под ником ElkePohn проводит аналогию с подобными заявлениями из прошлых. «Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели!» — пишет он. Пользователь подчеркивает, что ЕК продолжает вести свои «ядовитые геополитические интриги». Другой комментатор уверен, что победой Европы в настоящий момент и не пахнет, учитывая текущую ситуацию с газовым кризисом. «Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», — подчеркнул он. Тезис о потере связи с реальностью подчеркивает и Sandra — WLZT. «Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!!» — уточнила читатель. Ранее пользователи соцсетей разозлились на Урсулу Фон дер Ляйен за ее призывы отправлять счета за электричество в РФ. Также председатель Еврокомиссии назвала ЕС неполным без Украины, Молдавии и Грузии. Западные страны ввели против России новые санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Тем не менее западные страны столкнулись с серьезными последствиями, в частности — газовым кризисом. В связи с этим, ЕК предрекла Евросоюзу сложные зимы, пишет RT. Также уточняется, что Фон дер Ляйен приедет на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет «Национальная служба новостей». Заявлялось и о том, что в ЕС увидели риск раскола из-за газового кризиса, уточняет Life . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председателя Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила перед Европарламентом с призывом ужесточить антироссийские санкции. Читатели немецкого журнала Der Spiegel, в свою очередь, не оценили такого заявления и обрушились с критикой на председателя. Свое недовольство они выразили в комментариях под соответствующим материалом. «Европа потеряет многое, в то время как США будут в прибыли. Кроме них, есть еще пара бенефициаров (прим. URA.RU — получателей прибыли), — уверен пользователь Alberich. Читатель под ником ElkePohn проводит аналогию с подобными заявлениями из прошлых. «Подобные высказывания напоминают социалистические духоподъемные лозунги из прошлых времен. И имеют те же цели!» — пишет он. Пользователь подчеркивает, что ЕК продолжает вести свои «ядовитые геополитические интриги». Другой комментатор уверен, что победой Европы в настоящий момент и не пахнет, учитывая текущую ситуацию с газовым кризисом. «Стоит только посмотреть на инфляцию и подумать, что нас ожидает зимой. Уже появились те, кто больше не хочет играть в эти игры. Возможно, что фон дер Ляйен живет в параллельном мире. Там, может быть, все выглядит по-другому», — подчеркнул он. Тезис о потере связи с реальностью подчеркивает и Sandra — WLZT. «Эта ваша Урсула страдает полной потерей связи с реальностью. А с ней и весь ее шлепнутый ЕС!!!» — уточнила читатель. Ранее пользователи соцсетей разозлились на Урсулу Фон дер Ляйен за ее призывы отправлять счета за электричество в РФ. Также председатель Еврокомиссии назвала ЕС неполным без Украины, Молдавии и Грузии. Западные страны ввели против России новые санкции после начала спецоперации РФ на территории Украины. Ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от киевского режима. Тем не менее западные страны столкнулись с серьезными последствиями, в частности — газовым кризисом. В связи с этим, ЕК предрекла Евросоюзу сложные зимы, пишет RT. Также уточняется, что Фон дер Ляйен приедет на Украину для встречи с президентом Владимиром Зеленским, пишет «Национальная служба новостей». Заявлялось и о том, что в ЕС увидели риск раскола из-за газового кризиса, уточняет Life.