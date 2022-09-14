Глава Еврокомиссии назвала Украину, Молдавию и Грузию будущим ЕС

Глава Еврокомиссии назвала ЕС неполным без Украины, Молдавии и Грузии
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Урсула фон дер Ляйен считает ЕС «неполным» без нескольких стран

Западные Балканы, Украина, Молдавия и Грузия — часть Евросоюза, без которых организация была бы неполной. Так считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали. Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза и без вас наш союз не полон», — отметила она на пленарной сессии в Страсбурге, трансляция велась на сайте Евросоюза.

2 марта этого года партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако ЕК заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС. Грузии дали полгода для выполнения 12 пунктов, для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее фон дер Ляйен также заявляла, что санкции ЕС против России останутся в силе, пишет «Федеральная служба новостей». Таким образом глава ЕК надеется «разорвать» экономику страны. Власти Европы рассматривают любые смягчения ограничений или их отмену как собственное поражение, дополняет «Национальная служба новостей». ЕС и США усилили санкционное давление против России после начала спецоперации на Украине зимой этого года. Однако все ограничения в первую очередь ударили по Евросоюзу, который столкнулся с сильнейшим газовым кризисом.

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Западные Балканы, Украина, Молдавия и Грузия — часть Евросоюза, без которых организация была бы неполной. Так считает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Я хочу, чтобы народы Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии знали. Вы часть нашей семьи, вы будущее нашего союза и без вас наш союз не полон», — отметила она на пленарной сессии в Страсбурге, трансляция велась на сайте Евросоюза. 2 марта этого года партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила в ускоренном режиме подать заявку на членство в Евросоюзе. Первую часть опросника для вступления в блок Грузия передала 2 мая. Однако ЕК заявила, что Грузии пока рано давать статус кандидата в ЕС. Грузии дали полгода для выполнения 12 пунктов, для получения статуса кандидата в члены ЕС. Ранее фон дер Ляйен также заявляла, что санкции ЕС против России останутся в силе, пишет «Федеральная служба новостей». Таким образом глава ЕК надеется «разорвать» экономику страны. Власти Европы рассматривают любые смягчения ограничений или их отмену как собственное поражение, дополняет «Национальная служба новостей». ЕС и США усилили санкционное давление против России после начала спецоперации на Украине зимой этого года. Однако все ограничения в первую очередь ударили по Евросоюзу, который столкнулся с сильнейшим газовым кризисом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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