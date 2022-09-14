Соцсети разозлились на призыв главы Еврокомиссии отправлять счета за электричество в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаг Евросоюза. Москва, европа, флаг евросоюз
Пользователи соцсетей отреагировали на призыв главы ЕК о отправке счетов за электроэнергию в Россию Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) предложили выставить США счет за эскалацию конфликта на Украине. Так они отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что выросшие счета за электроэнергию европейцам необходимо отправлять в Москву.

«Счета нужно отправить Америке за эскалацию конфликта», — ответил на заявление главы ЕК один из пользователей соцсетей.

Присутствуют догадки в возможном подкупе главы Еврокомиссии
Повторяются тезисы президента РФ Владимира Путина о том, что Россия представляет надежного поставщика и выполняет все требования контрактов
Есть мнение, что счета все же необходимо направлять к истинному виновнику конфликта
По мнению пользователей каждое заявление европейских чиновников закапывают их все глубже
Также напомнили и об условиях отправки
Некомпетентность политики Европы налицо, считают пользователи
Мнение о том, что все возможные пути решения проблем для Европы ведут в пропасть
Здесь указывают на то, что безуспешные попытки «потопить» Россию длятся уже долгое время

Ранее глава Еврокомиссии предложила отправлять выросшие счета за электроэнергию в Москву. После остановки «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на треть, передает RT. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ. Также повысилась стоимость многих продуктов.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) предложили выставить США счет за эскалацию конфликта на Украине. Так они отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что выросшие счета за электроэнергию европейцам необходимо отправлять в Москву. «Счета нужно отправить Америке за эскалацию конфликта», — ответил на заявление главы ЕК один из пользователей соцсетей. Ранее глава Еврокомиссии предложила отправлять выросшие счета за электроэнергию в Москву. После остановки «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на треть, передает RT. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ. Также повысилась стоимость многих продуктов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...