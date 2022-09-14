Соцсети разозлились на призыв главы Еврокомиссии отправлять счета за электричество в РФ

14 сентября 2022 в 22:15 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсетей отреагировали на призыв главы ЕК о отправке счетов за электроэнергию в Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) предложили выставить США счет за эскалацию конфликта на Украине. Так они отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что выросшие счета за электроэнергию европейцам необходимо отправлять в Москву. «Счета нужно отправить Америке за эскалацию конфликта», — ответил на заявление главы ЕК один из пользователей соцсетей. Присутствуют догадки в возможном подкупе главы Еврокомиссии скриншот из социальных сетей Повторяются тезисы президента РФ Владимира Путина о том, что Россия представляет надежного поставщика и выполняет все требования контрактов скриншот из социальных сетей Есть мнение, что счета все же необходимо направлять к истинному виновнику конфликта скриншот из социальных сетей По мнению пользователей каждое заявление европейских чиновников закапывают их все глубже скриншот из социальных сетей Также напомнили и об условиях отправки скриншот из социальных сетей Некомпетентность политики Европы налицо, считают пользователи скриншот из социальных сетей Мнение о том, что все возможные пути решения проблем для Европы ведут в пропасть скриншот из социальных сетей Здесь указывают на то, что безуспешные попытки «потопить» Россию длятся уже долгое время скриншот из социальных сетей Ранее глава Еврокомиссии предложила отправлять выросшие счета за электроэнергию в Москву. После остановки «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на треть, передает RT. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ. Также повысилась стоимость многих продуктов.

Пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) предложили выставить США счет за эскалацию конфликта на Украине. Так они отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что выросшие счета за электроэнергию европейцам необходимо отправлять в Москву. «Счета нужно отправить Америке за эскалацию конфликта», — ответил на заявление главы ЕК один из пользователей соцсетей. Ранее глава Еврокомиссии предложила отправлять выросшие счета за электроэнергию в Москву. После остановки «Северного потока» цена на газ в Европе выросла на треть, передает RT. Из-за антироссийских санкций в Европе начался газовый кризис: цены на энергоресурс выросли, европейцы начали жаловаться на повышенные оплаты квитанций за ЖКХ. Также повысилась стоимость многих продуктов.