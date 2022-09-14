Мэрию в ХМАО через суд заставили заняться расселением аварийных домов

Мэрия Унъюгана (ХМАО) отказывалась признавать дома аварийными

15 сентября 2022 в 11:24 Размер текста - 17 +

Дома в Унъюгане, по мнению прокурора, угрожают жизни и здоровью жителей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Мэрию Унъюгана (ХМАО) прокуратура Октябрьского района обвинила в бездействии при признании домов аварийными. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «В ходе проверки администрации сельского поселения Унъюган установлено, что органом местного самоуправления своевременно не приняты меры по обследованию многоквартирных домов по адресу: ул. Медицинская, 4 и ул. Технологичная, 3. Бездействие администрации создает препятствие к реализации на территории муниципального образования национального проекта „Жилье и городская среда“, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в ведомстве. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации сельского поселения и организации обследования многоквартирных домов. Суд признал требования законными и удовлетворил их в полном объеме, после чего администрация поселения обследовала дома, а межведомственная комиссия признала их аварийными. Ранее URA.RU писало о том, что мэрию Лянтора обязали отремонтировать опасные пешеходные дорожки, ведущие к детскому саду. После вмешательства прокуратуры и суда, которые заявили, что путь к дошкольному учреждению представляет угрозу жизни и здоровью детей, тротуары починили.

Мэрию Унъюгана (ХМАО) прокуратура Октябрьского района обвинила в бездействии при признании домов аварийными. Об этом журналисту URA.RU рассказали в прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа. «В ходе проверки администрации сельского поселения Унъюган установлено, что органом местного самоуправления своевременно не приняты меры по обследованию многоквартирных домов по адресу: ул. Медицинская, 4 и ул. Технологичная, 3. Бездействие администрации создает препятствие к реализации на территории муниципального образования национального проекта „Жилье и городская среда“, создает угрозу жизни и здоровью граждан», — сообщили в ведомстве. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконным бездействия администрации сельского поселения и организации обследования многоквартирных домов. Суд признал требования законными и удовлетворил их в полном объеме, после чего администрация поселения обследовала дома, а межведомственная комиссия признала их аварийными. Ранее URA.RU писало о том, что мэрию Лянтора обязали отремонтировать опасные пешеходные дорожки, ведущие к детскому саду. После вмешательства прокуратуры и суда, которые заявили, что путь к дошкольному учреждению представляет угрозу жизни и здоровью детей, тротуары починили.