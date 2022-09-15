Тюменца наказали за оскорбление Владимира Путина

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Пленарная сессия на ВЭФ 2022. Владивосток, путин владимир
Тюменец разместил в соцсети фото Владимира Путина с оскорбительными комментариями Фото:

Житель Тюмени разместил в социальной сети фото президента РФ Владимира Путина с оскорбительной надписью, за что получил штраф в 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Суд рассмотрел дело в отношении 53-летнего Владимира И. 1 августа мужчина разместил в социальной сети изображение действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Тюменца обвинили в административном нарушении. А именно в распространении в соцсетях информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа, он должен заплатить 30 000 рублей.

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Житель Тюмени разместил в социальной сети фото президента РФ Владимира Путина с оскорбительной надписью, за что получил штраф в 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд рассмотрел дело в отношении 53-летнего Владимира И. 1 августа мужчина разместил в социальной сети изображение действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Тюменца обвинили в административном нарушении. А именно в распространении в соцсетях информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа, он должен заплатить 30 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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