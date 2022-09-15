Тюменца наказали за оскорбление Владимира Путина

Житель Тюмени разместил в социальной сети фото президента РФ Владимира Путина с оскорбительной надписью, за что получил штраф в 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
«Суд рассмотрел дело в отношении 53-летнего Владимира И. 1 августа мужчина разместил в социальной сети изображение действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Тюменца обвинили в административном нарушении. А именно в распространении в соцсетях информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа, он должен заплатить 30 000 рублей.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы: @uranews
Житель Тюмени разместил в социальной сети фото президента РФ Владимира Путина с оскорбительной надписью, за что получил штраф в 30 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Суд рассмотрел дело в отношении 53-летнего Владимира И. 1 августа мужчина разместил в социальной сети изображение действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Тюменца обвинили в административном нарушении. А именно в распространении в соцсетях информации, выражающей явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ. Мужчине назначили наказание в виде штрафа, он должен заплатить 30 000 рублей.