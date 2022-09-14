Собака Умка на прогулке погрызла лицо свердловчанке

На жительницу поселка Сабик (Свердловская область) напала собака по кличке Умка без поводка, которая погрызла ей кисть и лицо. Хозяину собаки придется заплатить около 53 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
«Галина выгуливала свою собаку, когда на нее и ее питомца напала белая собака без поводка и намордника, гулявшая с женщиной. В результате нападения Галина получила травмы лица и кисти руки», — говорится в сообщении пресс-службы.
Она просила хозяина собаки выплатить больше 300 тысяч рублей — в эту сумму входят траты на лечение и моральный ущерб. Однако суд согласился назначить компенсацию только около 53 тысяч рублей. Свердловчанин не согласился и с этой суммой и пошел в суд.
Хозяин собаки объяснил, что с питомцем гуляла его дочь. Умка была без поводка, и проконтролировать не получилось.
Ранее сообщалось о нападении собаки на девочку в Березовском (Свердловская область). Пес бил девочку с ног, но кусать не стал.
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