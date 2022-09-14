14 сентября 2022

Собака Умка на прогулке погрызла лицо свердловчанке

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, собака, злая собака, домашние животные, домашние питомцы, собака лает, собака на заборе
Собака гуляла по поселку без поводка Фото:

На жительницу поселка Сабик (Свердловская область) напала собака по кличке Умка без поводка, которая погрызла ей кисть и лицо. Хозяину собаки придется заплатить около 53 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

«Галина выгуливала свою собаку, когда на нее и ее питомца напала белая собака без поводка и намордника, гулявшая с женщиной. В результате нападения Галина получила травмы лица и кисти руки», — говорится в сообщении пресс-службы.

Она просила хозяина собаки выплатить больше 300 тысяч рублей — в эту сумму входят траты на лечение и моральный ущерб. Однако суд согласился назначить компенсацию только около 53 тысяч рублей. Свердловчанин не согласился и с этой суммой и пошел в суд.

Хозяин собаки объяснил, что с питомцем гуляла его дочь. Умка была без поводка, и проконтролировать не получилось.

Ранее сообщалось о нападении собаки на девочку в Березовском (Свердловская область). Пес бил девочку с ног, но кусать не стал.

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На жительницу поселка Сабик (Свердловская область) напала собака по кличке Умка без поводка, которая погрызла ей кисть и лицо. Хозяину собаки придется заплатить около 53 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Галина выгуливала свою собаку, когда на нее и ее питомца напала белая собака без поводка и намордника, гулявшая с женщиной. В результате нападения Галина получила травмы лица и кисти руки», — говорится в сообщении пресс-службы. Она просила хозяина собаки выплатить больше 300 тысяч рублей — в эту сумму входят траты на лечение и моральный ущерб. Однако суд согласился назначить компенсацию только около 53 тысяч рублей. Свердловчанин не согласился и с этой суммой и пошел в суд. Хозяин собаки объяснил, что с питомцем гуляла его дочь. Умка была без поводка, и проконтролировать не получилось. Ранее сообщалось о нападении собаки на девочку в Березовском (Свердловская область). Пес бил девочку с ног, но кусать не стал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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