Собака Умка на прогулке погрызла лицо свердловчанке

15 сентября 2022 в 11:53 Размер текста - 17 +

Собака гуляла по поселку без поводка Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU На жительницу поселка Сабик (Свердловская область) напала собака по кличке Умка без поводка, которая погрызла ей кисть и лицо. Хозяину собаки придется заплатить около 53 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Галина выгуливала свою собаку, когда на нее и ее питомца напала белая собака без поводка и намордника, гулявшая с женщиной. В результате нападения Галина получила травмы лица и кисти руки», — говорится в сообщении пресс-службы. Она просила хозяина собаки выплатить больше 300 тысяч рублей — в эту сумму входят траты на лечение и моральный ущерб. Однако суд согласился назначить компенсацию только около 53 тысяч рублей. Свердловчанин не согласился и с этой суммой и пошел в суд. Хозяин собаки объяснил, что с питомцем гуляла его дочь. Умка была без поводка, и проконтролировать не получилось. Ранее сообщалось о нападении собаки на девочку в Березовском (Свердловская область). Пес бил девочку с ног, но кусать не стал.

На жительницу поселка Сабик (Свердловская область) напала собака по кличке Умка без поводка, которая погрызла ей кисть и лицо. Хозяину собаки придется заплатить около 53 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. «Галина выгуливала свою собаку, когда на нее и ее питомца напала белая собака без поводка и намордника, гулявшая с женщиной. В результате нападения Галина получила травмы лица и кисти руки», — говорится в сообщении пресс-службы. Она просила хозяина собаки выплатить больше 300 тысяч рублей — в эту сумму входят траты на лечение и моральный ущерб. Однако суд согласился назначить компенсацию только около 53 тысяч рублей. Свердловчанин не согласился и с этой суммой и пошел в суд. Хозяин собаки объяснил, что с питомцем гуляла его дочь. Умка была без поводка, и проконтролировать не получилось. Ранее сообщалось о нападении собаки на девочку в Березовском (Свердловская область). Пес бил девочку с ног, но кусать не стал.