Животное выбежало со специальной площадки и накинулось на ребенка Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Березовском (Свердловская область) собака охранной породы ка-де-бо выбежала с площадки для выгула и сбила с ног малолетнюю девочку. Видео инцидента появилось в соцсетях.

«К счастью, собака не стала кусать ее. Она сбила с ног [девочку], уронила на камни и прислонила морду к голове. Подбежала мама [пострадавшей], собака отвлеклась. Потом уже подбежал малолетний мальчик (хозяин, — прим. ред.) и отвел ее. Отделались ушибами, ссадинами и шоком. Ребенок ночью почти не спал, плакал», — рассказал подписчик telegram-канала «Инцидент Екатеринбург».

К посту прикреплено видео, на котором видно, как ребенок идет в сторону входа на площадку для собак, затем оттуда выбегает животное и роняет его. Тут же подбегает мама девочки, а вскоре и хозяин собаки, который забирает животное.